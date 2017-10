Yapı Kredi'ye BAI Global'den inovasyon ödülü

05 Ekim 2017

Yapı Kredi, dünyanın önde gelen finansal hizmet inovasyonlarının ödüllendirildiği The BAI Global Innovation Awards'da "Yapı Kredi Mobil" ve "Self Servis World" ile iki birinciliğin sahibi oldu.

Yapı Kredi açıklamasında görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Yakup Doğan, tam 73 yıldır bankacılık sektöründe inovasyonun öncülüğünü üstlendiklerini belirterek, biyometriden, yapay zekaya iş süreçlerini değiştirecek tüm yeniliklerin takipçisi ve Türkiye’deki ilk uygulayıcısı olduklarını aktardı.

Müşterilerin teknolojinin gelişmesi ile birlikte hızla değişen ihtiyaçlarını karşılamanın ancak geleceğin bankacılık deneyimini hayal etmek ve yeniden kurgulamakla mümkün olduğunu dile getiren Doğan, Yapı Kredi olarak, kurum kültürü gereği dijital alanda yenilikçi fikirlerin filizlenmesini ve bankacılığı ileri taşıyacak inovasyonlara dönüşmesini desteklediklerini bildirdi.

Doğan, bankacılık deneyimini en üst seviyeye taşıyan bu inovasyonların kendilerini müşterilerle daha da yakınlaştırdığı gibi, uluslararası arenada Türk bankacılık sektörünü temsil etmelerini sağladığını vurguladı.

The BAI Global Innovation Awards'tan ödül almanın kendileri için bir onur olduğunu belirten Doğan, şunları kaydetti:



“Kullanıcı Deneyiminde İnovasyon' kategorisinde Yapı Kredi Mobil ile birincilik ödülünü kazandık. Bankanın uzaktan kumandası olarak konumlandırdığımız Yapı Kredi Mobil'in Göz ID özelliği sayesinde Avrupa'da ve Türkiye’de ilk defa Yapı Kredi müşterileri, göz damar bilgisi okutarak bir mobil bankacılık uygulamasına giriş yaptı. Bu inovasyonla mobil bankacılıkta hem güvenliği hem de kullanım kolaylığını artırmış olduk. 'Pazarlamada İnovasyon' dalında birinciliği kucaklayan 'Self Servis World' ile de yine Türkiye'de ilk defa World Üye İşyerleri için kendi kampanyalarını kendileri oluşturmayı ve hedef kitlelerine duyurmayı sağladık. Önümüzdeki süreçte Yapı Kredi olarak yenilikçi anlayışımızı bankacılığın her alanına yayarak müşterilerimizin hayatına değer katan, insan için inovasyonlar geliştirmeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA