Yemeksepeti, ECHO Awards ödülünü kazandı

Marketing Türkiye ve Akademetre işbirliğiyle bu yıl 6'ncısı düzenlenen ECHO Awards ödülleri sahiplerini buldu. Ödüle layık görülen şirketlerden biri de Yemeksepeti oldu.

Ödül kriterini, Türkiye genelinde 12 ilde 1200 kişiyle yapılan araştırma sonuçlarına göre belirleyen ECHO Awards, her yıl sektördeki öncü markaların başarılarını ve en iyi uygulamalarını ödüllendiriyor. Yemeksepeti, geçen sene de aynı kategoride ödüle layık görülmüştü.