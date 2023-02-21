Yemeksepeti Yardım Mutfağı, iş ortaklarıyla büyüyor

Türkiye’nin hızlı ticaret platformu Yemeksepeti, deprem bölgesi için hayata geçirdiği desteklere ek olarak, Kızılay koordinasyonunda “Yardım Mutfağı” adını verdiği askıda yemek projesini hayata geçirdi.



Yemeksepeti kullanıcılarının Yardım Mutfağı bölümünden öğünlük Kızılay yemek menülerini veya yeni eklenen iş ortaklarının özel menülerini satın alarak depremzedelere sağladığı bu bağışlar, Kızılay’ın belirlediği ihtiyaç noktalarında depremzedelere ulaşıyor.

Tüm Türkiye’den herkes destek siparişi verebiliyor

Ticari bir amaç güdülmeksizin hayata geçirilen Yardım Mutfağı kampanyasına son olarak Türkiye’nin öncü restoran zincirleri de katıldı. Deprem bölgelerine odaklı askıda yemek projesine katılan iş ortakları Bülent Börekçilik, Domino’s, Meşhur Adıyaman Çiğ Köftecisi Ömer Aybak, Pasaport Pizza ve Terra Pizza oldu.

Tüm Türkiye’den Yemeksepeti kullanıcıları, dayanışmaya katkıda bulunmak için Yardım Mutfağı’ndan kolayca sipariş verebiliyor.

Öğünlük Kızılay menüleri de devam ediyor

Yardım Mutfağı’nda zincir restoranların yanı sıra, kullanıcılar diledikleri taktirde Kızılay’ın öğünlük yemek menülerinden de alarak afetzedelere destek olabiliyor.

Yardım Mutfağı’nda sunulan tüm yemek menülerinin deprem bölgesindeki dağıtımı, Kızılay koordinasyonunda gerçekleştiriliyor.