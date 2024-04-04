Yeni büyük yatırımlar için iştahımız açık

Sabancı Holding, 2023 yılı enflasyon muhasebesi uygulanmış finansal sonuçlarını açıkladı. Sabancı Holding'in, 2023 genelinde kombine satışları % 6 artışla 811,1 milyar TL seviyesine yükselirken, konsolide net karı 15,4 milyar TL olarak gerçekleşti.

Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, küresel ölçekte yaşanan finansal belirsizliklerin, yüksek enflasyon ortamı ve jeopolitik gerginliklerin, geçen yıl boyunca dünya ekonomisinde görüş mesafesini sınırlandırmayı sürdürdüğünü belirterek, "Bu gelişmeler ışığında şunu bir kez daha gördük ki zorluklar ve belirsizlikler artık işlerimizin vazgeçilmez birer parçası” dedi.

İkiz dönüşüme öncülük edecek

Bu zorlu süreçte, Sabancı Topluluğu'nun bilanço kalitesini önceliklendiren, çevikliği, adaptasyonu ve esnekliği şirket kültürü haline getiren bir yaklaşımla hareket ettiğini kaydeden Alper, "Enflasyon muhasebesi ile doğası gereği bilançolarında yüksek net parasal varlık pozisyonunda olan bankamız ve finansal hizmetler şirketlerimizde oluşan yüksek parasal kayıplardan dolayı net kâr anlamında aşağı yönlü finansal performans sergilendi.

Ancak güçlü nakit akışımız ve sağlam banka dışı öz kaynak kârlılığımız ile bir yandan holding nakit pozisyonumuzu yıllık bazda tarihin en yüksek seviyesine çıkarırken, bir yandan da kombine banka ve sigorta dışı net borç ile faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı (FAVÖK) oranını 0.8x seviyesinde tuttuk. Bu durum, bizlerin, yeni büyük yatırımlar için de iştahını artırıyor” ifadelerini kullandı.

"Dijital, hızlı ve kaliteli büyüme sağlıyor"

2023 yılı içerisinde holding bünyesinde "Dijital Grup Başkanlığı" kurduklarını hatırlatan Alper, bu iş kolu ile siber güvenlik ve dijital pazarlama yetkinliklerini güçlendirdiklerini, yapay zekâ ve bulut teknolojileri gibi yeni büyüme platformlarına odaklanacaklarını vurguladı.

Alper, Akbank'ın geçen yıl elde ettiği 2,3 milyon net aktif müşteri büyümesi içerisinde, toplam yeni müşteri kazanımınının %60'ın üzerinde dijitalden sağlanmış olmasının dijitalin, hızlı ve kaliteli büyüme için tüm şirketlere yeni ufuklar açan bir iş kültürü olduğunun en net göstergesi olduğunu söyledi.

Kurulu güç 3 bin 792 MW'a ulaştı

2023’te sürdürülebilirlik konusunda önemli adımlar attıklarını kaydeden Alper, enerji iş kolunda, devreye aldıkları yenilenebilir enerji yatırımlarıyla Enerjisa Üretim'in kurulu gücünü 3 bin 792 MW'a ulaştırdıklarını, Enerjisa Üretim tarafından Bandırma'da hayata geçirilen Hidrojen Vadisi'nde geçen yıl yaklaşık 600 kilogramlık hidrojen üretimi gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Yenilenebilir enerjideki tecrübelerini uluslararası pazarlara taşımak amacıyla, ABD'deki ikinci güneş enerjisi yatırımlarını Teksas'ta hayata geçireceklerini bildiren Alper, "Anlaşmasını imzaladığı mız 232 MW'lık güneş enerjisi santralinin hayata geçmesiyle, ABD'de güneş enerjisi yatırımlarımız 500 MW'a ulaşmış olacak. Türkiye'nin % 43'ünü kapsadığımız elektrikli araç şarj istasyonlarımızın kapasitesini 2023'te yaklaşık 3 kat büyüterek 5 bin 379 kW'a çıkardık” dedi.

Sakura Festivali ile Japonya rüzgârı esti

Sabancı Üniversitesi, Türkiye ile Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin 100’üncü yılında "Sakura Festivali”ne ev sahipliği yaptı. 2 bine yakın Sakura ağacının yer aldığı, bu anlamda Türkiye’nin en büyük Sakura popülasyonuna sahip olan Sabancı Üniversitesi'nde ilk kez düzenlenen Sakura Festivali, Japon kültürünü yakından tanıtırken, geleneksel Türk-Japon dostluğunu da sağlamlaştırdı.

Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, “Türkiye ve Japonya arası ilişkilerimiz her zaman iyi oldu. Sabancı olarak biz de Japon şirketleriyle son derece güvenilir ortaklıklara sahip olmanın ayrıcalığını yaşadık, onur duyduk. Sakura Festivalimiz için bize katılan herkese teşekkür etmek istiyorum” dedi.