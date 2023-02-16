Yeni Çamoluk Otomotiv'in sahibi Hamit Duras konuştu: Dün gece yaşananları anlattı

Deprem bölgesine yardım için gerçekleştirilen 'Türkiye Tek Yürek' ortak yayınında Yeni Çamoluk Otomotiv sahibi Hamit Duras'ın bağışı sosyal medyada gündem oldu.

Programda bağış toplayan isimlerden ilahiyatçı Prof. Dr. Mustafa Karataş, komşusu Duras'ın 50 milyar bağış yaptığını söyledi. Sıfırlar atılmadan önceki paraya göre yanlışlıkla 50 milyar lirayı telaffuz ettiğini söyleyen Duras, aslında 50 bin TL demek istediğini belirtti. Duras, yanlış anlaşılma yaşandığını ifade ederek yaşananları anlattı.

Duras, sıfırlar atılmadan önceki haliyle bağış yaptığı miktarı açıkladığını, aslında 50 milyar lirayı 50 bin TL olarak söylemek istediğini belirtti. Duras, ayrıca dünkü yayında bağış yaptığı 50 bin TL'yi 100 bin liraya çıkardığını duyurdu.

Sıfırlar atılmadan önceki haliyle 50 milyar (günümüz parasıyla 50 bin TL) bağışta bulunduğunu söyleyen Duras, "Torunum dün akşamki yayından önce kendisi depremzedeler için hırka ördüğünü söyledi. Daha sonra torunumun ördüğü hırka dernek aracılığıyla deprem bölgesindeki çocuklara gitti. Bizde bundan dolayı duygulandık, daha sonra bağışta bulunmak istedim. Programı izlerken telefonu çevirdim, ancak hat bir türlü düşmedi" dedi.

"Aslında 50 bin TL demek istedim"

Telefon düşmeyince komşusu olan ilahiyatçı Mustafa Karataş'ı cep telefonundan aradığını aktaran Duras, "Hocama; ‘Bende bir yardımda bulunmak istiyorum' dedim. ‘Bunu söyler misiniz' dedim. Daha sonra hocamıza 50 milyar bağış yapacağımı söyledim. Sıfırlar atılmadan önceki halini yanlışlıkla telaffuz ettim. Aslında 50 bin TL demek istedim. Hocamız da canlı yayında 50 milyar bağış geldiğini duyurdu. Daha sonra telefonlarım susmadı. Sosyal medyada mesajlar gelmeye başladı" ifadelerini kullandı.

"50 bin TL'lik bağışı, 100 bin TL'ye çıkarıyorum"

Sosyal medyada 'Hacı ağabey sen ne yaptın, Merkez Bankası'nı da geçtin' diye mesajlar gelmeye başladığını belirten Duras, "Milletvekilleri, belediye başkanları aradı. Bizi arayıp tebrik edenler oldu. Bazı bizleri tanımayan genç arkadaşlarımız bunu reklam için yaptığımızı düşünüyor. Biz sadece bağış yapmak istedik. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Halkımıza da sabırlar diliyorum" açıklamalarında bulundu.

Duras, dünkü programda yaptığı 50 bin TL'lik bağışı, 100 bin TL'ye çıkardığını duyurdu.