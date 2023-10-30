"Yeni girişimlerimizle 5 yılda bir Migros daha yaratmayı hedefliyoruz"

Migros Grubu İcra Başkanı Özgür Tort, “Migros Grubu katlanarak büyürken, iştiraklerimizden gelen yeni hizmet alanları Migros’un büyümesini de aşan bir büyüme gerçekleştirecek. Böylece, 5 yıl içinde ilave bir Migros şirketi daha yaratacağız” dedi.

“Migros büyürken, istihdamı, çiftçisi, tedarikçisi, hizmet sağlayıcıları ve iştirakleri ile Türkiye perakendesi ve ekonomisini de büyütüyor” diyen Tort, şöyle devam etti: “Sadece sektörümüzün değil, Türkiye ekonomisinin büyümesinde de önemli bir katkıya sahibiz. 70 yıldır Türkiye ekonomisine güç ve güven veriyoruz. Şu anda tedarikçilerimiz, kooperatiflerimiz, alım yaptığımız çiftçi ve besicilerimizle birlikte 23 bin 500 iş ortağımız var.

Türkiye GSYH’sı 2022 yılında 15 trilyon TL. 2022 yılında çalıştığımız 9 bin 504 tüzel kişiliğin toplam cirosu 3,5 trilyon TL. Türkiye 2022 GSYH büyüklüğü ile karşılaştırdığımızda bu hacim dörtte birine denk geliyor.” Her iki tedarikçilerinden birinin 10 yıldan fazladır kendileri ile çalıştığını anlatan Tort, “Migros, Türkiye ile büyüyor. Migros büyürken, ekonomik büyümeyi de yaygınlaştırıyor” ifadesini kullandı.

Bilinen sınırların dışına çıkıyor

Tort önümüzdeki döneme dair büyüme hedeflerini ise şöyle anlattı: “Perakendenin bilinen sınırlarının dışına çıkıyoruz. Migros’un yaratıcılıkta sınırı yok, içimizden yeni şirketler doğuyor. İçimizden doğan bu şirketlerle perakendeye yepyeni iş kolları kazandırıyoruz. Fiziki ve online’ı her formatımız için birleştiriyoruz. Hem fiziki mağazacılık hem de eve teslimatta beraber büyüme hedefliyoruz. Migros Sanal Market, Migros Hemen, Tazedirekt ve Macroonline, Migros Yemek platformlarımızı ve kendi yemek markalarımızı Migros One çatısı altında birleştirdik.

Online operasyonlarımızı 3 yıl içerisinde 3’e katlayacağız. Migros Yemek ve kendi yemek markalarımız ile evde yemek yapmaya vakti olmayan ama ev yemeği seven insanların tercihi olmak için adım attık. Migros Yemek, 3 yıl içinde bugünkü market siparişlerimiz seviyesine ulaşacak. Ödeme işlemleri ve finansal hizmetler sunan MoneyPay’i her 2 müşterimizden 1’inin kullanmasını hedefliyoruz.

Data, iletişim kanalları ve reklam teknolojisini bir arada kullanan perakende medya firmamız Mimeda ise, hizmet verdiği marka sayısını önümüzdeki yıl 750’ye çıkaracak. Paket Taxi ile yeni ve verimli teslimat modellerine yatırım yapıyoruz. Paket Taxi, mevcut araç filosunu elektrikli araçlarla genişletiyor. Ocak ayında kozmetik üzerine uzmanlaşmış yeni mağaza zincirimiz Mion’u açtık.

2024 sonuna kadar ise 150 mağaza sayısına ulaşarak sektörün önemli bir oyuncusu olacak. Elektrikli araç şarj istasyonu Migen ile de 2024 sonuna kadar Türkiye’de 100 ayrı noktada şarj istasyonları kuracağız. Ayrıca, Gurmepack’in de hissedarı oluyoruz, paketli yemek alanındaki yatırımlarımızı sürdüreceğiz.”

Hedef; müşteriye 15 dakikada ulaşmak

Migros Grubu İcra Başkanı Özgür Tort şöyle konuştu: “Hedefimizi şöyle belirledik: Türkiye’nin her bir ilçesinde müşterilerimiz en geç 15 dakika içinde Migros’a ulaşacak ya da Migros 15 dk içinde onlara ulaşacak. Bu hedef doğrultusunda, müşterimizin ihtiyaç duyduğu bambaşka işlere ve alanlara el atarak büyüyecek ve değer yaratacağız. Bunu da iş modelimiz olan çoklu format, çok kanallı ve entegre girişimlerle hayata geçireceğiz.”

6 milyar TL yatırım

“2023 yılında 6 milyar TL yatırım gerçekleştiriyoruz. Ayrıca, tedarik zinciri açısından önümüzdeki büyümeyi besleyecek şekilde 2 yılda dağıtım merkezi alanımızı %50’nin üzerinde büyüteceğiz. 2024 yılında yatırımlarımızı kesintisiz şekilde sürdüreceğiz.”

“Yerel kalkınma ve istihdamı destekliyoruz

Tarımın geleceğine yatırım yaptıklarını, Türkiye’nin üreten gücünün yanında olduklarını söyleyen Özgür Tort, “Migros’un cirosunun yüzde 77’si tarıma dayalı, yılda yaklaşık 500 bin ton meyvesebze satıyoruz. Türkiye’nin en fazla taze ürün satan perakendecisiyiz. Ordu’daki yumurta üssümüzün yanı sıra, Alanya’dan avokado, Doğu Karadeniz’den kivi, Karadeniz’den Türk somonu bu örneklerden sadece birkaçı. Sözleşmeli tarım ile yüzde 100 yerli mercimek üretimine başlıyoruz. Bunun gibi 14-15 bölgede daha yerel kalkınma atağı gerçekleştireceğiz.

Tezgahlardaki balık çeşidini 5 katına çıkarttık. Şimdiye kadar 7 bin ton balık alımımız oldu. 2023 yılındaki hedefimiz 11.000 ton” dedi. Üreticilerin kendi yerel başarı hikâyelerini yazmalarına destek verdiklerini belirten Tort, “Türkiye’deki 370’den fazla coğrafi işaretli ürünün yaklaşık yüzde 50’sini halihazırda biz satıyoruz. Bu oranımızı artırmak için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tokat’taki Karayaka kuzusu gibi daha nicelerine kol kanat geriyor, ulusal pazara taşıyoruz. Özümüzde yerele, ufkumuzda globale dönük projeler üretiyor, dünya perakendesine örnek oluyoruz” diye konuştu.

Cumhuriyet’in 100. yılında dev fuar

Migros, 20 -22 Ekim 2023 tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi’nde Migros 100. Yıl Fuarı’nı düzenledi. Fuarın açılışını Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Kamil Süleyman Yazıcı, İcra Başkanı Hurşit Zorlu ile Migros Grubu İcra Başkanı Özgür Tort ve Migros yöneticileri yaptı. Migros 100. Yıl Fuarı’na 300’ü aşkın tedarikçinin yanı sıra %70’i Anadolu’dan gelen 3 bin 200 Migros çalışanı katıldı. Üç gün boyunca halka açık olan fuarı yaklaşık 65 bin kişi ziyaret etti.

“Enflasyonla mücadele için 15 bin üründe %50 indirim”

Trendleri ve değişen müşteri ihtiyaçlarını çok yakından takip ettiklerini belirten Tort, “Bugün geldiğimiz noktada 189 kategoride 3 bin 36 adet marka ile ürün çeşidimiz 50 bine yakın. Tüketicilerimizin en uygun fiyatla, en fazla çeşide ulaşma hakkına sahip çıkıyoruz. Paydaşlarımızla birlikte yaptığımız devamlı kampanya ve indirimlerle müşterilerimizin bütçesini koruyoruz. Tüketicilerimizin alım gücünü artırmak ve enflasyonla mücadele için yılın kalan 70 gününde 70 büyük kampanya ile evin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak yaklaşık 15.000’i aşkın üründe %50’ye varan indirimler sunuyoruz” dedi.