Yeni Mercedes-Benz GLC, Türkiye’de satışa sunuldu

Haziran ayında gerçekleşen dijital dünya lansmanıyla tanıtılan Mercedes-Benz SUV ailesinin dinamik üyesi yeni GLC, Türkiye yollarına çıkmaya hazır. Her ayrıntısı ile modern, sportif ve lüks bir SUV karakteri ortaya koyan yeni GLC’nin gövde orantıları, dikkat çekici yüzeyleri ve büyük bir özenle şekillendirilen kaliteli iç mekanı göze çarpıyor. Yeni GLC, hem şehir içi asfalt yollarda hem de arazide her zaman üstün performans ve sürüş konforu sunuyor. İlk defa sunduğu arka aks yönlendirme sistemi ise manevra kabiliyetini ve sürüş güvenliğini daha da ileriye taşıyor.

Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Şükrü Bekdikhan; “Mercedes-Benz olarak duyusal sadelik tasarım felsefemizi sürdürüyoruz. Yeni GLC de bütün SUV portföyü modellerimiz gibi duyguları harekete geçiriyor. Dinamik sürüş keyfi, modern tasarımı ve off-road detaylarına sahip MBUX ve Artırılmış Gerçekliğe Sahip Navigasyon gibi özellikleriyle yeni GLC’nin hem macera tutkunları hem de ailelerde merak uyandıracağına eminim. Ayrıca yeni GLC, asfaltta üstün yol tutuş ve sürüş dinamikleri ve arazide üstün performans gibi tüm Mercedes-Benz SUV araçlarına özgü özelliklere de sahip” dedi.

Yeni GLC’nin yüksek standartları her ayrıntıda kendini gösteriyor. Yeni nesil MBUX (Mercedes-Benz Kullanıcı Deneyimi) bilgi-eğlence sistemi, onu daha dijital ve akıllı hale getiriyor. Gösterge paneli ve medya ekranındaki canlı görüntüler, araç ve konfor işlevlerini kontrol etmeyi kolaylaştırıyor. İki ayrı ekran ile yapılandırılmış yeni nesil MBUX net bir bilgi sunumu ile bütünsel, estetik bir deneyim sunuyor. Tam ekranda navigasyon, sürücüye mümkün olan rota yönlendirmesini sağlıyor. Ayrıca navigasyon için MBUX Artırılmış Gerçeklik opsiyonu da sunuluyor. Bir kamera, aracın ön bölgesini kaydediyor. Merkezi ekran hareketli görüntüleri gösterirken örneğin trafik işaretleri, yön tabelaları, şerit değiştirme önerileri ve ev numaraları gibi sanal nesneleri, bilgileri ve işaretleri de üst üste getiriyor.

“Hey Mercedes” akıllı sesli komut sisteminin öğrenme yeteneği, gelişmiş teknolojik algoritmalara dayanıyor. Sistem, kullanıcının istek ve tercihlerine göre kendini sürekli olarak uyarmasının yanı sıra önerilerde de bulunuyor.

Duyusal sadelik ve duyguları harekete geçiren tasarım

Yeni GLC, Mercedes-Benz SUV ailesinin bir üyesi olarak hemen kendini gösteriyor. Özenle şekillendirilen dış tasarımda yan gövde panelleri dinamik ve şık bir görünüm sunuyor. Yan gövde panelleriyle bütünleşengeniş çamurluklar zarafet ile arazi performansı arasında bir denge oluşturuyor.

AMG Tasarım Konsepti ile modern bir görünüm sunmakla kalmayan yeni GLC, gelişmiş bir aerodinamik verimlilik de sunan 20 inç jant seçenekleri ile sportif ve kendinden emin görünümünü destekliyor.

Yeniden tasarlanan iki parçalı arka aydınlatma grubu, üç boyutlu bir iç tasarıma sahip arka cephenin genişliğini vurguluyor. Krom görünümlü egzoz çıkışları ve krom tampon alt koruma kaplaması da sportif ve şık görünümü destekliyor.

İç mekan: Lüks, modern, konforlu

Ön konsol sade bir tasarıma sahip. Üst kısım, uçak motorlarını andıran türbin görünümlü havalandırma çıkışlarıyla ikonik bir görüntü ortaya koyuyor. Alt kısımda uyumlu bir çizgi ile kavisli orta konsol ile bütünleşiyor. Sürücüye ait 12,3 inç büyüklüğündeki yüksek çözünürlüklü gösterge paneli havada yüzüyor gibi görünürken, 11,9 inçlik merkezi medya ekranı da yine orta konsolun üst kısmında havada süzülüyor gibi görünüyor. Tıpkı ön konsol gibi, bu ekran da hafifçe sürücüye dönük duruyor.

Yeni GLC’nin koltuk ve koltuk başlığı tasarımı, katmanlar ve konturlu yüzeylerle kabin içine ferahlık kazandırıyor. Yeni GLC, nappa görünümlü bel çizgisine sahip deri astarlı bir ön konsol ile sunuluyor. Alüminyum süslemelere sahip açık gözenekli kaplamaların kahverengi tonlardaki yeni yorumu ile açık gözenekli siyah ahşap kaplama gibi yenilikçi yüzeyler farklı opsiyonlarda kullanılıyor.

Boyut konsepti ve pratik detaylar: Günlük kullanım kolaylığı

Yeni GLC boyutlarıyla daha da dinamik ve güçlü bir SUV görünümünü sunuyor. 4.716 mm uzunluğu ile önceki modele göre 60 mm daha uzun ve 4 mm daha alçak. İz genişliği önde 6 mm (1.627 mm) ve arkada 23 mm (1.640 mm) artırıldı. Aracın genişliği ise 1.890 mm olarak kaldı.

Bagaj hacmi, daha büyük arka çıkıntıdan yararlanarak 70 litre artışla 620 litreye ulaşıyor. Bu, günlük sürüşün yanı sıra aile ile yapılan yolculuklarda veya eşya taşıma noktasında farklılık yaratıyor. EASY-PACK elektrikli bagaj kapağı standart olarak sunuluyor. Bagaj kapağı; kontak anahtarı, sürücü kapısındaki düğme veya bagaj kapağındaki kilit açma kolu kullanılarak açılabiliyor.

İyileştirilmiş aerodinamik: 0.29 Cd’lik sürtünme katsayısı

Aerodinamik olarak en uygun konfigürasyonunda GLC, 0,29 Cd gibi gelişmiş bir sürtünme katsayısına ulaşıyor. Öncüsüne kıyasla (0,31 Cd) kaydedilen 0,02’lik iyileşme, bir SUV için kayda değer bir ilerleme. Aracın aerodinamik sürtünme ve rüzgar gürültüsü optimizasyonu, kapsamlı dijital akış simülasyonları (CFD) ve aeroakustik rüzgar tünelinde gerçek araçlarla yapılan testlerle gerçekleştirildi.

Konfor donanımları: Kapsamlı iyileştirmeler

ENERGIZING, daha etkili bir sürüş deneyimi için farklı konfor sistemlerini birleştiriyor. ENERGIZING Plus paketi, bir düğme dokunuşu veya sesli komutla konfor işlevlerini yedi adede kadar konfor programı üzerinden bir araya getiriyor. Sistem, örneğin yorgunluk anında canlandırıcı veya yüksek stres seviyesi durumunda rahatlatıcı olmak üzere iç mekanda uygun bir atmosfer yaratıyor.

AIR-BALANCE paketi de ENERGIZING Plus paketinin bir parçası. Kişisel tercihe ve ruh haline bağlı olarak iç mekanda özel koku deneyimi sunuyor. Tazeleyici iyonizasyonu, dış ve iç havanın filtrelenmesi sayesinde kabin içi hava kalitesi iyileştiriliyor. İsteğe bağlı ENERGIZING AIR CONTROL kabin içindeki hava kalitesini izliyor. Limit değerler aşıldığında klimayı hava sirkülasyonu moduna geçiriyor.

Yeni GLC, olarak yeni bir panoramik cam açılır tavanla sunuluyor. İnce tasarımlı destek kirişi çok daha geniş bir görüş sağlarken, stor perde sıcak günlerde kabin içi konforu destekliyor.

Motor: Elektrik destekli dört silindirli motor

Yeni GLC sadece dizel motor seçeneği ile sunuluyor. Güncel 4 silindirli FAME (Family of Modular Engines) motor ailesinden gelen motor entegre ikinci nesil marş jeneratörü (ISG) ile alt devirlerde motoru destekleyen yarı hibrit sisteme sahip.

Motoru destekleyen 48 Volt beslemeli ISG, süzülme, ek destek veya geri kazanım işlevleriyle önemli ölçüde yakıt tasarrufu sağlıyor. Bunun dışında ISG sayesinde motor çok hızlı ve konforlu bir şekilde çalışıyor. Böylece start-stop işlevi sürücü tarafından neredeyse algılanmadan işlevini yerine getiriyor.

Süspansiyon: Çevik ve güvenli

GLC’nin dinamik süspansiyon sistemi; önde yeni dört kollu süspansiyon ve yardımcı şasiye monte edilen çok kollu bağımsız arka süspansiyondan oluşuyor. Standart süspansiyon, gelişmiş sürüş ve gürültü konforu, üstün yol tutuş ve sürüş keyfi sunuyor. Off-road Engineering Paketi ile birlikte AIRMATIC havalı süspansiyon ve arka aks yönlendirmesi devreye giriyor. Ayrıca aracın yüksekliğini 20 mm arttıran ve önde alt koruma ve gövde altı koruması bulunan Off-road Engineering Paketi de sunuluyor. AMG dış tasarım konsepti ile spor süspansiyon sunuluyor.

Yeni GLC, opsiyon olarak sunulan ve 4,5 dereceye kadar açı yapabilen arka aks yönlendirme ve daha direkt direksiyon oranına sahip ön aks ile son derece çevik sürüş özellikleri sunuyor. Arka aks yönlendirme ile dönüş çapı 80 cm azalarak 11,0 metreye düşüyor.

60 km/s’den daha düşük hızlarda, arka tekerlekler ön tekerleklere zıt yönde, park ederken, ön aks tekerlek açısına 4,5 dereceye kadar ters yönde dönüyor. Bu özellik sürüş koşullarına bağlı olarak dingil mesafesini sanal olarak kısaltıyor ve daha çevik sürüş özelliklerini beraberinde getiriyor. 60 km/s ve üzerindeki hızlarda arka tekerlekler ön tekerleklerle 4,5 dereceye kadar aynı yöne dönüyor. Bu sanal olarak dingil mesafesi arttırarak yüksek hızlı sürüşlerde daha kıvrak ve dengeli sürüş özellikleri sağlıyor.

Güncel sürüş destek sistemleri: Sürücüyü destekliyor

En güncel Sürüş Yardım Paketi yeni ve ek işlevler içeriyor. Destek sistemleri, bir tehlike anında yaklaşan çarpışmalara yanıt verebiliyor. Birkaç gelişmiş özellik, sürüşü daha da güvenli hale getirebiliyor. Aktif Mesafe Yardımcısı DISTRONIC, artık 100 km/s (önceden 60 km/s) hıza kadar yolda duran araçlara tepki verebiliyor. Aktif Direksiyon Yardımcısı, 360 derecelik kamera ile şerit algılama işlevi örneğin bir acil durum şeridi oluşturma avantajı sunuyor

Gelişmiş park sistemleri: Düşük hız desteği

Park yardımcıları, daha güçlü sensörler sayesinde manevra yaparken sürücüyü daha iyi destekleyerek güvenlik ve konforu artırıyor. MBUX entegrasyonu sistemi daha sezgisel hale getiriyor ve ekran üzerinden görsel olarak destekliyor arka aks yönlendirmesi park asistanlarına entegre ediliyor ve sistem hesaplaması buna göre koordine ediliyor. Acil fren işlevleri, diğer yol kullanıcılarını korumaya yardımcı oluyor.