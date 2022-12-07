Yeni yıl için çevreci bir hediye: BinBin ile şehir turu

Özel günlerde sevdiklerine klasik bir hediye yerine keyifli bir deneyim sunmak isteyenler için cazip alternatiflerden biri de kısa sürede şehir içi ulaşımın ayrılmaz parçası haline gelen BinBin’den geldi.

BinBin uygulamasını kullananlar, yeni “Arkadaşına Hediye Gönder” özelliğiyle diledikleri kişiye çevre dostu ve pratik bir sürüş keyfi hediye edebiliyor. Bunun için Menü’de “Arkadaşına Hediye Gönder” seçeneğine tıklamak, arkadaşının telefon numarasını girerek hediye edilecek miktarı seçmek yeterli. Gün içerisinde 1.000 TL’ye kadar hediye göndermek mümkün.

BinBin, Türkiye’de İstanbul, İzmir, Konya, Kayseri, Antalya, Eskişehir, Samsun, Adana, Kocaeli, Bursa, Trabzon, Diyarbakır, Gaziantep, Uşak ve Sakarya şehirlerinde hizmet veriyor.