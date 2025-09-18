Yenilenebilir enerjide yatırım rüzgârı

Hamide HANGÜL

Dünya gene­linde elektrik talebinin önü­müzdeki 25 yılda yüzde 75 artmasının beklendiğini söy­leyen Sungrow Türkiye Genel Müdürü Candaş Gültekin, da­ha yaşanılabilir bir dünya için artan ihtiyacın temiz ener­ji kaynakları ile karşılanma­sının kritik önem taşıdığına işaret etti.

Güneşte 20 kat, rüzgârda 11 kat artacak

Dünyada, gelecek 25 yılda yenilenebilir enerji yatırım­larının katlanacağına işa­ret eden Gültekin, “2050’ye kadar kurulu güneş enerji­si kapasitesi 20 kat, rüzgâr­da 11 kat aratacak” dedi. Ye­nilenebilir enerji kaynakla­rının önemine vurgu yapan Gültekin, “Çevresel etkilerin azaltılması ve daha verim­li, ekonomik enerji üretimi için özellikle güneş ve rüzgâr enerjisi yatırımları kaçınıl­maz.

Ancak 2024 verileri, kü­resel elektrik üretiminin hâlâ yüzde 58’inin fosil kaynaklar­dan sağlandığını, temiz ener­jinin payının %33 seviyesinde kaldığını gösteriyor. Bu oran içinde güneş ve rüzgârın pa­yı yalnızca %15” diye konuştu.

“Yatırımlara kapsamlı yanıt verecek yapı kurduk”

Gültekin, Sungrow’un Tür­kiye’deki mevcut ve planla­ma aşamasındaki yatırımla­ra yanıt verebilecek kapsamlı bir yapı kurduğuna işaret ede­rek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Distribütör ve servis ağı ile ülke genelini kapsayan şirket, üretimin kesintisiz bir şekil­de devamı için online ve ye­rinden destek sağlayacak tek­nik destek birimleri, ihtiyaç halinde ürünlerin hızlıca ye­niden üretime kazandırıla­bileceği 2 onarım merkezi ve iş ortaklarına destek veren Partner Success Manager’la­rın (PSM) da dâhil olduğu uz­man bir ekiple çözüm üreti­yor.”

Sungrow’un Avrupa’dan sorumlu Başkan Yardımcısı Moritz Rolf ise şu değerlen­dirmelerde bulundu: “Türki­ye temiz enerji alanında çok büyük bir potansiyele sahip ve Sungrow’un Avrupa ya­pılanması içinde kilit ülke­lerden biri. Dünya genelinde ‘herkes için temiz enerji’ viz­yonuyla daha sürdürülebilir bir dünya için çalışıyoruz. Bu yaklaşımla Türkiye’nin de dö­nüşümüne katkı sunmak is­tiyoruz.”

Türkiye’nin hedefi yüzde 90 temiz enerji

Türkiye’nin ise iddialı hedefleriyle dikkat çektiğini ve yenilenebilir enerji payının şu anda yüzde 60 olduğunu söyleyen Candaş Gültekin, sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye, yenilenebilir enerji kapasitesini 2050 yılına kadar toplam elektrik üretiminin yüzde 90’ına taşımayı hedefliyor. Fosil kaynaklı elektrik üretimini önemli ölçüde düşürecek bu yatırımlarla bugün yüzde 30 seviyesinde olan güneş ve rüzgârın payı yüzde 77’ye çıkacak. 2035’e kadar 120 GW yeni güneş ve rüzgâr enerjisi üretim kapasitesi oluşturmayı hedefleyen Türkiye, ayrıca 2030’a kadar 80 GWh enerji depolama kapasitesi oluşturmayı planlıyor.”