Yenilenebilir enerjide yatırım rüzgârı
Sanayiden şehirleşmeye, ulaşımdan teknolojiye kadar her alanda artan enerji ihtiyacı, elektrik talebini günden güne artırırken, elektrikli araçların yaygınlaşması, iklim değişikliğiyle artan ısıtma-soğutma ihtiyacı ve hızla gelişen dijital altyapı, küresel enerji dengesini de yeniden şekillendiriyor.
Hamide HANGÜL
Dünya genelinde elektrik talebinin önümüzdeki 25 yılda yüzde 75 artmasının beklendiğini söyleyen Sungrow Türkiye Genel Müdürü Candaş Gültekin, daha yaşanılabilir bir dünya için artan ihtiyacın temiz enerji kaynakları ile karşılanmasının kritik önem taşıdığına işaret etti.
Güneşte 20 kat, rüzgârda 11 kat artacak
Dünyada, gelecek 25 yılda yenilenebilir enerji yatırımlarının katlanacağına işaret eden Gültekin, “2050’ye kadar kurulu güneş enerjisi kapasitesi 20 kat, rüzgârda 11 kat aratacak” dedi. Yenilenebilir enerji kaynaklarının önemine vurgu yapan Gültekin, “Çevresel etkilerin azaltılması ve daha verimli, ekonomik enerji üretimi için özellikle güneş ve rüzgâr enerjisi yatırımları kaçınılmaz.
Ancak 2024 verileri, küresel elektrik üretiminin hâlâ yüzde 58’inin fosil kaynaklardan sağlandığını, temiz enerjinin payının %33 seviyesinde kaldığını gösteriyor. Bu oran içinde güneş ve rüzgârın payı yalnızca %15” diye konuştu.
“Yatırımlara kapsamlı yanıt verecek yapı kurduk”
Gültekin, Sungrow’un Türkiye’deki mevcut ve planlama aşamasındaki yatırımlara yanıt verebilecek kapsamlı bir yapı kurduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Distribütör ve servis ağı ile ülke genelini kapsayan şirket, üretimin kesintisiz bir şekilde devamı için online ve yerinden destek sağlayacak teknik destek birimleri, ihtiyaç halinde ürünlerin hızlıca yeniden üretime kazandırılabileceği 2 onarım merkezi ve iş ortaklarına destek veren Partner Success Manager’ların (PSM) da dâhil olduğu uzman bir ekiple çözüm üretiyor.”
Sungrow’un Avrupa’dan sorumlu Başkan Yardımcısı Moritz Rolf ise şu değerlendirmelerde bulundu: “Türkiye temiz enerji alanında çok büyük bir potansiyele sahip ve Sungrow’un Avrupa yapılanması içinde kilit ülkelerden biri. Dünya genelinde ‘herkes için temiz enerji’ vizyonuyla daha sürdürülebilir bir dünya için çalışıyoruz. Bu yaklaşımla Türkiye’nin de dönüşümüne katkı sunmak istiyoruz.”
Türkiye’nin hedefi yüzde 90 temiz enerji
Türkiye’nin ise iddialı hedefleriyle dikkat çektiğini ve yenilenebilir enerji payının şu anda yüzde 60 olduğunu söyleyen Candaş Gültekin, sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye, yenilenebilir enerji kapasitesini 2050 yılına kadar toplam elektrik üretiminin yüzde 90’ına taşımayı hedefliyor. Fosil kaynaklı elektrik üretimini önemli ölçüde düşürecek bu yatırımlarla bugün yüzde 30 seviyesinde olan güneş ve rüzgârın payı yüzde 77’ye çıkacak. 2035’e kadar 120 GW yeni güneş ve rüzgâr enerjisi üretim kapasitesi oluşturmayı hedefleyen Türkiye, ayrıca 2030’a kadar 80 GWh enerji depolama kapasitesi oluşturmayı planlıyor.”