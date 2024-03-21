Yerli enerji malzemeleri tedarikçisi: “Türk enerji piyasası, güçlenmeye devam ediyor”

Dünya genelinde giderek yükselen nüfus, enerjiye olan ihtiyacı da artırıyor. Statista’nın paylaştığı veriler de bu doğrultuda global çaptaki enerji üretiminin 2024'te yaklaşık %5 oranında artarak 28,34 ton kilowatt saate ulaşması öngörülüyor. Bu durum, enerji şirketleri için yeni fırsatlar anlamına geliyor.

Dışa bağımlılığı azaltmak amacıyla çalışmalarına devam eden Türk enerji şirketleri de artan talebi karşılamak için yatırımlarını hızlandırırken yeni üretim tesisleri kuruyor, mevcut tesisleri modernize ediyor ve yenilenebilir enerji kaynaklarına daha çok bütçe ayırıyor. Türkiye’nin 81 ilindeki 600’den fazla işletmeye yüksek performanslı enerji malzemeleri tedarik eden Kalen Grup’un Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Öztürk, Türk enerji piyasasını değerlendirirken bu alanda kalkınma sağlamak için gerekli hususları açıkladı.

“Türk enerji piyasası 2024’te daha da güçleniyor”

Kalen Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Öztürk, “Endüstrileşmenin hızlanmasıyla hem ülkemizde hem de dünyada enerjiye ve enerji ekipmanlarına talep yükseliyor. Biz de gerçekleştirdiğimiz Ar-Ge çalışmalarıyla özellikle Türkiye’de üretilmeyen ve ithalat yoluyla temin edilen spesifik ürünleri geliştiriyor ve tedarik ediyoruz. Bu, ülkemize hem ekonomik hem de teknoloji açısından katkıda bulunmamızı sağlıyor. Dünyadaki diğer ekonomilerle rekabet edebilmenin yolu da buradan geçiyor. Bizim üretimde gösterdiğimiz bu çaba sektörümüzün ilerlemesinin önünü açıyor” diyerek sözlerine şunları ekledi:

“Türk enerji şirketleri üretim kapasitesi ve çeşitliliği ile dünyada oldukça iyi bir noktada konumlanıyor. İç ve dış etkenlere bağlı olarak çeşitli zorluklarla karşılaşsa da çok sayıda faaliyet ve oyuncuyu kapsayacak şekilde değer zinciri oluşturmaya devam ediyor. Dışa bağımlılığı azaltmak için ilerlemesini sürdürüyor ve piyasalara yön veriyor.”

“Büyümenin sırrı paydaşların beklentilerini karşılamaktan geçiyor”

Enerji sektöründe köklü bir şirket haline gelmenin formülünü anlatan Kalen Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Öztürk, sözlerini şöyle sonlandırdı: “Enerji sektöründe büyümenin sırrı müşterilerinizin ürün ve hizmetinizden mutlu olmasından geçiyor. Biz de bu yönde olumlu geribildirimler alıyoruz. Kalen Grup olarak bugün, orta ve yüksek gerilim ekipmanları, güneş enerjisi ve rüzgar enerjisi santralleri ekipmanları, izolasyon malzemeleri, kablolar ve iş güvenliği malzemeleri gibi geniş bir yelpazede üretim yapıyoruz. Son kullanıcıdan kobilere kadar pek çok paydaşımız var. Her birinin beklentilerini tümüyle karşılayarak büyüme ivmemizi artırıyoruz. 2024’te de gerçekleştireceğimiz yatırımlarla yeni markamız öncülüğünde Londra’ya açılacağız. Ayrıca Ankara’ya yeni bir üretim tesisi kazandıracağız.”