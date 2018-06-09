‘Yükselen Küresel Yıldız'ımız 6 oldu

09 Haziran 2018

Yönetim danışmanlığı firması The Boston Consulting Group (BCG) tarafından 2006’dan beri hazırlanan ‘Global Challengers (Yükselen Küresel Yıldızlar)’ raporunun bu yıl yayınlanan “Dijital Dönüşüm” temalı 8. sayısında, yerel ve küresel pazarda dijital inovasyon ve adaptasyona öncülük eden 100 şirket belirlendi.

Bu yıl listedeki Türk şirketi sayısı altıya çıktı, LC Waikiki de “Yükselen Küresel Yıldız” grubuna eklenen son Türk markası oldu. Daha önce Koç Holding, Sabancı Holding, Türk Hava Yolları, Pegasus Hava Yolları ve Yıldız Holding listeye girmişti.

Rapordan satırbaşları

Raporda Yükselen Küresel Yıldızların geleneksel endüstriden dijital dünyaya geçişte bir köprü görevinde olduğu vurgulanıyor. Raporda yer alan bulguların satırbaşları şöyle:

✔ Gelişmekte olan piyasalar dijital dönüşümün arkasındaki itici güç olarak ön plana çıkıyor

✔ Dijitalleşmeyi benimseyen şirketler küresel yıldızlar arasında daha belirgin hale geliyor

✔ Küresel yıldızlar dijital teknolojileri gelişmekte olan piyasalarda başarılı olmak için kullanıyor

✔ Dijital yetkinlikle yükselen küresel yıldızların küresel ölçekte başarılar yakalamalarına fırsat sağlıyor BCG’nin araştırmasına göre, 2012 yılındaki Yükselen Küresel Yıldızların yalnızca %17’si dijital teknolojileri kayda değer ölçüde kullanıyordu. 2018’de ise Yükselen Küresel Yıldızlar listesindeki şirketlerin %60’ı dijitalleşmeyi büyük ölçüde hayata geçirmiş durumda.

Türk şirketleri artacak

Raporu değerlendiren BCG Türkiye Genel Müdürü ve Kıdemli Yönetici Ortağı Burak Tansan, 2018 yılında Küresel Yükselen Yıldızlar Listesinde 6 Türk şirketinin bulunmasının önemli bir başarı olduğunu belirterek, önümüzdeki yıllarda bu listenin daha da genişleyeceğine inancının tam olduğunu belirtiyor. Burak Tansan, “Türk şirketleri hızlı hareket edebilen yapıları, yeniliğe açıklıkları ve gerek sermayedarlar ve üst seviye yöneticilerdeki gerekse organizasyonun bütünündeki girişimcilik ruhları ile dijital teknolojileri bünyelerine katmaya son derece hevesliler. Bunu yaparken organizasyonel yetkinliklerini ve iş yapış modellerini geliştirmeye gereken önemi gösteren şirketler daha da ön plana çıkıyor olacaklar” diye ekliyor. Rapordaki bulgulara göre bazı şirketler dijital teknolojiler konusunda yenilikçiler – yeniliklerini pazara sürüyor, yeni teknoloji önerileri üzerine iş kuruyor ve gelişmiş piyasalardaki rakiplerinden pazar payı alıyorlar.

Birçok sektörde dijitalleşme kaçınılmaz görülüyor

Yükselen Küresel Yıldızların bulunduğu birçok sektörde dijitalleşmenin belirgin olarak benimsendiği görülüyor:

-Endüstriyel Ürünler ve İmalat: Gelişmekte olan ülkelerde bulunan imalat merkezlerinde yükselen maaşlara ve yeniden dengelenen küresel tedarik zincirlerine bağlı olarak Sanayi 4.0 teknolojileri kullanılıyor

-Tüketici Ürünleri: E-ticaret ve omnichannel satış kanalları birçok şehirde modern ticaret kanallarının eksikliğini telafi ediyor

-Teknoloji, Media ve Telekomünikasyon: Altyapı, donanım ve yazılım geliştirme ile online olmanın odak noktası kişisel bilgisayarlar yerine mobil cihazlar olarak belirleniyor

-Enerji: Yenilenebilir enerji kaynakları ve verimli şebeke sistemleri gelişmekte olan ülkelerde bulunan mega şehirlerin kirliliğini azaltıyor

-Sağlık Hizmetleri: Dijital sağlık hizmetleri kısıtlı hastane kapasitesi ve şeker hastalığı gibi artan hastalıklar ile mücadeleyi kolaylaştırıyor

-Finansal Servisler: Kredi kartı kullanımının düşük olduğu bölgelerde dahi insanlara fintech ürün ve hizmetleri sunuluyor

Üç aşamada gelişiyorlar



Yükselen Küresel Yıldızlar dijital yeteneklerini üç şekilde geliştiriyor:



1. Şirket içi inovasyon programlarına, araştırma ve geliştirme sistemlerine sürekli yatırım yapıyorlar,



2. Ortaklıklar yoluyla dijital ekosistemlere dâhil oluyorlar ya da kendi ekosistemlerini yaratıyorlar,



3. Şirket satın alma, start-up ve teknoloji yatırımlarıyla dijital yetenekler ediniyorlar. Bütün bunlar dijital gelişim için oldukça verimli yöntemler olarak ön plana çıkıyor. BCG’nin araştırmasına göre, Yükselen Küresel Yıldızlar listesindeki şirketler hissedarların uzun vadeli (2000-2016) yatırım gelirleri açısından benzer rakiplerini, S&P 500 endeksini ve MSCI Gelişmekte Olan Piyasalar Endeksi’ni açık ara geride bırakıyor. Son yıllarda (2012-2016) Yükselen Küresel Yıldızların yatırım geliri performansının gelişmekte olan ülkelerdeki ekonomik şartlardan etkilenmesine rağmen gelir büyümesinin benzer rakiplerinin üstünde olduğu ve operasyon karlılıklarının ortalama %10 seviyesinde olduğu görülüyor.