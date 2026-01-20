Yumurta tozuna 1 milyar TL'lik yatırım
Türkiye yumurta üretimindeki gücünü, yumurta tozuna taşıyor. Yumurta sektörünün önde gelen firmalarından olan Oytun Yumurta bünyesinde bulunan Türkovo Yumurta, Çorum Sungurlu’da 20 milyon euroluk yatırımla günlük 6 milyon yumurtayı toz ve pastörize yapacak tesis kuruyor. Türkovo Yumurta Genel Müdürü Kadir Çalışkan, tesisin faaliyete geçmesi ile dönem dönem yumurta fiyatlarında yaşanan dalgalanmaların da önüne geçeceğini, üreticiyi ve tüketiciyi koruyacağını söyledi.
Mehmet H. GÜLEL
mehmet.gulel@dunya.com
Türkiye yumurta sektörü, yeni teknolojik yatırımlarla katma değerli ürünleri ihraç edecek. Yumurta tozu üretimi için harekete geçen firmalar, bu konudaki yatırımlarını da hayata geçirmeye başladı. Yumurta tozuna büyük ölçekli yatırım yapan Türkovo Yumurta, Çorum Sungurlu’da 20 milyon euroluk yatırım ile yumurta tozu tesisi kuruyor. Söz konusu yatırım güncel döviz kuru ile 1 milyar liraya denk geliyor. Tesisin bu yılın üçüncü çeyreğinde ilk deneme üretimlerine başlayacağını aktaran Türkovo Yumurta Genel Müdürü Kadir Çalışkan, “Türkiye’de gıdaya uygun yumurta tozu üreten firma yok denecek kadar az. Şu an iki firma yumurta tozu üretiyor ama kapasiteleri çok düşük. Bu ürünler de yem sanayi için kullanılıyor. Yumurta tozu yatırımı yapmak isteyen üç dört firma daha olduğunu duyuyoruz ama bizim dışımızda makine alımı ya da yatırım yapan yok” dedi.
Arz ve talep kaynaklı fiyatlara istikrar sağlayacak
Yumurtayı toz haline getirmenin en büyük avantajının raf ömrünü iki yıla çıkarmak olduğunu vurgulayan Çalışkan, bunun depolama ve lojistikte de önemli kolaylık sağladığını belirtti. Türkiye yumurta sektöründe üretimin şu anda sadece yüzde 1’in altında dönüştüğüne dikkat çeken Çalışkan, kurulacak tesisle yumurtaları toza çevrilerek fiyat dalgalanmalarının dengelenmesine katkı sağlanacağını söyledi. Çalışkan, “Bu tesis sayesinde fiyatlar üreticiyi zarar ettirmeyecek seviyelerde tutacak,
tüketiciyi koruyacak şekilde fiyat istikrarı sağlayacak. Bu proje hem sektör hem ekonomi hem de tüketici açısından stratejik bir öneme sahip. Bu tesis ve bundan sonra kurulacak bu tip tesisler sayesinde üretici korkmadan üretim kapasitesini arttırabilecek. Bu tür projeler üreticinin de tüketicinin de sigortası” diye konuştu.
10 milyon dolarlık ithalat yapılıyor
1 kilogram yumurta tozu için yaklaşık 60 yumurtanın kullanıldığını belirten Çalışkan, yumurta tozuna talebin her geçen gün arttığını vurguladı. Çalışkan, “Son yıllarda yaşanan kuş gribi sıkıntıları yumurta tozunun önemini artırdı. Avrupa kriz yönetimi için yumurta tozu ithal ediyor, likit ve toz yumurta tüketimi %40 seviyesinde bulunuyor. Kuracağımız tesis ile son teknolojiyi kullanarak, rekabet edebilir kalite ve fiyatlarla ürün sunacağız. Türkiye şu anda yıllık 8–10 milyon euro civarında yumurta tozu ithal ediyor” açıklamasında bulundu.
Farklı sektörlerden yumurta üretimine yatırım
Yumurta fiyatlarında son birkaç yıldaki kârlılığın, farklı sektörlerin ilgisini çektiğini belirten Çalışkan, bu alana yönelik yeni yatırımların devam ettiğini açıkladı. Sektörde halihazırda üretim yapan firmaların da kapasitelerini artırmak için yatırımlar yaptığına değinen Çalışkan, “2026 yılında Türkiye’deki üretim kapasitesinin yüzde 20–25 oranında artmasını bekliyoruz. Burada çözüm oluşacak bu fazla üretimi, şu anda hayata geçirdiğimiz proje ve benzer yatırımlar ile yumurta tozuna çevirmektir” dedi.
Kullanım alanı oldukça geniş
Yumurta tozunun uzun raf ömrü, kolay taşınabilirliği ve hijyenik kullanımı sayesinde bugün birçok sektörde kullanılıyor. Başta unlu mamuller, bisküvi, kek, makarna ve hazır gıda üretiminde bağlayıcı ve besleyici özellikleri için kullanılırken; soslar, mayonez ve hazır karışımlarda da kullanılıyor. Ayrıca otel, catering ve askeri gıda tedarik sistemlerinde pratikliğiyle öne çıkan yumurta tozu, hayvan yemi, sporcu besinleri ve bazı ilaç ile kozmetik ürünlerinde de hammadde olarak değerlendiriliyor.