Yumurta tozuna 1 milyar TL'lik yatırım

Mehmet H. GÜLEL

mehmet.gulel@dunya.com

Türkiye yumurta sektörü, yeni tek­nolojik yatırımlarla katma değerli ürünleri ihraç edecek. Yumurta to­zu üretimi için harekete geçen firmalar, bu konudaki yatırımlarını da hayata geçirme­ye başladı. Yumurta tozuna büyük ölçekli yatırım yapan Türkovo Yumurta, Çorum Sungurlu’da 20 milyon euroluk yatırım ile yumurta tozu tesisi kuruyor. Söz konusu yatırım güncel döviz kuru ile 1 milyar li­raya denk geliyor. Tesisin bu yılın üçüncü çeyreğinde ilk deneme üretimlerine başla­yacağını aktaran Türkovo Yumurta Genel Müdürü Kadir Çalışkan, “Türkiye’de gı­daya uygun yumurta tozu üreten firma yok denecek kadar az. Şu an iki firma yumurta tozu üretiyor ama kapasiteleri çok düşük. Bu ürünler de yem sanayi için kullanılıyor. Yumurta tozu yatırımı yapmak isteyen üç dört firma daha olduğunu duyuyoruz ama bizim dışımızda makine alımı ya da yatı­rım yapan yok” dedi.

Arz ve talep kaynaklı fiyatlara istikrar sağlayacak

Yumurtayı toz haline getirmenin en bü­yük avantajının raf ömrünü iki yıla çıkar­mak olduğunu vurgulayan Çalışkan, bu­nun depolama ve lojistikte de önemli ko­laylık sağladığını belirtti. Türkiye yumurta sektöründe üretimin şu anda sadece yüzde 1’in altında dönüştüğüne dikkat çeken Ça­lışkan, kurulacak tesisle yumurtaları toza çevrilerek fiyat dalgalanmalarının denge­lenmesine katkı sağlanacağını söyledi. Ça­lışkan, “Bu tesis sayesinde fiyatlar üretici­yi zarar ettirmeyecek seviyelerde tutacak,

tüketiciyi koruyacak şekilde fiyat istikrarı sağlayacak. Bu proje hem sektör hem eko­nomi hem de tüketici açısından stratejik bir öneme sahip. Bu tesis ve bundan sonra kurulacak bu tip tesisler sayesinde üretici korkmadan üretim kapasitesini arttırabi­lecek. Bu tür projeler üreticinin de tüketi­cinin de sigortası” diye konuştu.

10 milyon dolarlık ithalat yapılıyor

1 kilogram yumurta tozu için yaklaşık 60 yumurtanın kullanıldığını belirten Ça­lışkan, yumurta tozuna talebin her geçen gün arttığını vurguladı. Çalışkan, “Son yıllarda yaşanan kuş gribi sıkıntıları yu­murta tozunun önemini artırdı. Avrupa kriz yö­netimi için yu­murta tozu ithal ediyor, likit ve toz yumurta tü­ketimi %40 se­viyesinde bulu­nuyor. Kuraca­ğımız tesis ile son teknolojiyi kullanarak, rekabet edebilir kalite ve fiyatlarla ürün sunacağız. Türkiye şu anda yıllık 8–10 milyon euro civarında yumurta tozu ithal ediyor” açıklamasında bulundu.

Farklı sektörlerden yumurta üretimine yatırım

Yumurta fiyatlarında son birkaç yıldaki kârlılığın, farklı sektörlerin ilgisini çektiğini belirten Çalışkan, bu alana yönelik yeni yatırımların devam ettiğini açıkladı. Sektörde halihazırda üretim yapan firmaların da kapasitelerini artırmak için yatırımlar yaptığına değinen Çalışkan, “2026 yılında Türkiye’deki üretim kapasitesinin yüzde 20–25 oranında artmasını bekliyoruz. Burada çözüm oluşacak bu fazla üretimi, şu anda hayata geçirdiğimiz proje ve benzer yatırımlar ile yumurta tozuna çevirmektir” dedi.

Kullanım alanı oldukça geniş

Yumurta tozunun uzun raf ömrü, kolay taşınabilirliği ve hijyenik kullanımı sayesinde bugün birçok sektörde kullanılıyor. Başta unlu mamuller, bisküvi, kek, makarna ve hazır gıda üretiminde bağlayıcı ve besleyici özellikleri için kullanılırken; soslar, mayonez ve hazır karışımlarda da kullanılıyor. Ayrıca otel, catering ve askeri gıda tedarik sistemlerinde pratikliğiyle öne çıkan yumurta tozu, hayvan yemi, sporcu besinleri ve bazı ilaç ile kozmetik ürünlerinde de hammadde olarak değerlendiriliyor.