Yünsa (YUNSA) temettü kararını açıkladı! Pay başına 3,55 TL net ödeme

Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. (YUNSA), bugün Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderdiği açıklamada temettü dağıtımının genel kurulda görüşüleceğini kaydetti.

Buna göre şirketin net dönem karı 572 milyon lira olarak kayda geçti. Şirket hissedarlarına brüt 3,94 TL, net olarak ise 3,55 TL temettü dağıtacak.

Temettünün 30 Mayıs'ta dağıtılması planlanırken, genel kurulun ise 24 Mayıs'ta düzenleneceği bildirildi.