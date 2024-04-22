Yünsa (YUNSA) temettü kararını açıkladı! Pay başına 3,55 TL net ödeme
Yünsa 2023 yılında 572 milyon lira kar açıklarken, 30 Mayıs itibariyle hissedarlarına pay başına 3,55 TL net temettü ödemesi yapılacağını açıkladı.
Haber Merkezi
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Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. (YUNSA), bugün Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderdiği açıklamada temettü dağıtımının genel kurulda görüşüleceğini kaydetti.
Buna göre şirketin net dönem karı 572 milyon lira olarak kayda geçti. Şirket hissedarlarına brüt 3,94 TL, net olarak ise 3,55 TL temettü dağıtacak.
Temettünün 30 Mayıs'ta dağıtılması planlanırken, genel kurulun ise 24 Mayıs'ta düzenleneceği bildirildi.