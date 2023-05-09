Yünsa’dan 2,8 milyon euroluk dev yatırım

50’yi aşkın ülkede 400’ün üzerinde moda ve hazır giyim firmasına hizmet veren Yünsa, Avrupa’nın tek çatı altındaki en büyük entegre yünlü dokuma kumaş üretim tesisine sahip. Toplam 200 bin metrekareye varan üretim tesislerinde yılda 10 milyon metre kumaş dokuma ve yılda 4.500 ton iplik üretim kapasitesine sahip olan Yünsa, yaptığı yatırımlarla üretim kalitesini yükseltirken su ve enerji tüketiminde de tasarruf yaratıyor.

Global bir Türk markası olarak, üst segment yünlü kumaş üretiminde dünyanın lider firmaları arasında yer alan Yünsa’nın 2,8 milyon Euro yatırımla tamamıyla yenilediği boya işletmesinin açılışı 8 Mayıs 2023 tarihinde Çerkezköy’de gerçekleşti. Daha az kimyasal kullanımı ile çevreye duyarlı bir tesis olarak yenilenen boyahane; Yünsa’nın sürdürülebilirlik anlayışının önemli bir çıktısı oldu.

Makine sayısı %55 azaltılacak

Otomasyon ve yeni makinelerin artan proses kabiliyeti ile hem kalite hem de iş sağlığı ve güvenliği konusunda en üst noktaya çıkıldı.

Yünsa’nın 1973 yılında Çerkezköy’de kurulan üretim tesisi içindeki boya işletmesinin yenilenmesiyle makine sayısı %55 azaltılarak aynı kapasitede üretim yapılmaya devam edilecek. Yünsa; gerçekleştirilen yatırım ile sürdürülebilirliğin yanında yün boyama süreçlerindeki makine verimliliğini (OEE) artırarak, renk tekrarlanabilirliğini de güçlendirmiş oldu.

Dünya çapında kabul gören kalitelerini boyahane yatırımı ile daha yukarı çektiklerini, aynı zamanda yeşil bir çevre için de önemli bir adım attıklarını belirten Yünsa Genel Müdürü Mustafa Sürmegöz;

"Hedefe ulaşma yolunda daha da kuvvetlendik"

“Yünsa ürünlerinin kalitesi; 2025’te Avrupa’nın, 2030’da dünyanın en büyüğü olma hedefimizi gerçekleştirmek için en önemli gücümüz. Boyahanemize yaptığımız yatırımla kalitemizi yükselterek bu hedefe ulaşma yolunda daha da kuvvetlendik. Yeni yatırımımızla aynı zamanda maliyetlerimizi düşürürken yeşil çevre için de önemli bir adım atarak sürdürülebilirlik stratejimizi güçlü bir şekilde desteklemiş olduk.

Amacımız üretirken, günden güne daha sürdürülebilir faaliyetlerde bulunarak gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakmak. Bugün yaptığımız güçlü yatırımı duyururken, benimsediğimiz duyarlılığın bir kez daha altını çizmek isterim” dedi.