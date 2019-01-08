Yunus Emre Termik Santrali satışa çıktı

08 Ocak 2019

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında yönetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilen Naksan Grubu şirketlerinden Adularya Enerji Elektrik Üretimi ve Madencilik AŞ bünyesinde bulunan Yunus Emre Termik Santrali'nin ticari ve iktisadi bütünlük kapsamında 1 milyar 400 milyon lira muhammen bedelle 30 Ocak'ta satış ihalesi yapılacak.

TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, Termik Santrali Hizmet Binasında düzenlediği basın toplantısında, Naksan Şirketler Grubu'na ait Adularya Enerji Elektrik Üretimi ve Madencilik AŞ'nin Yunus Emre Termik Santrali'nin 2 yıldır TMSF kayyumunda yönetildiğini belirterek, burasının Türkiye'nin önemli termik santrallerinden birisi olduğunu söyledi.

Santralde 792 personelin görev yaptığını ifade eden Gülal, şöyle konuştu:

"Biz burayı milli ekonomiye kazandırmak adına 30 Ocak itibarıyla satışını planlıyoruz. 1,4 milyar lira muhammen bedelle ihaleye çıkacağız. Bu süreçte tüm yatırımcıları bu ihaleye davet ediyoruz. Adularya Yunus Emre Termik Santrali sadece Eskişehir özelinde değil, ülkemiz için önemli bir tesis dolasıyla bunu devraldığımız günden itibaren ekonomiye kazandırma hesapları içindeydik. İnşallah iyi bir netice ve satış rakamıyla bunu milli ekonomiye kazandırmak istiyoruz."

Gülal, tesisin gayri faal bir tesis olduğunu ve burada istihdamı korumak adına 2 yıldır inanılmaz bir mücadele verdiklerini vurgulayarak, "Burada arkadaşların istihdamlarında herhangi bir sorun olmasın diye kömür çıkarmaya devam ediyoruz. Arkadaşlarımızın birikmiş alacakları söz konusu değil." dedi.

Gülal, daha sonra AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan ile madende ve tesislerde incelemelerde bulundu.

Naksan Grubu şirketleri, Gaziantep Sulh Ceza Mahkemesi tarafından 2016 eylül ayında TMSF'ye devredilmişti.

Kaynak: AA