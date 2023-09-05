Yurt dışına açılan EasyCep, Katar’da 3 perakende şirketiyle işbirliği yaptı

Açıklamada, Katarlıları 12 ay garantili yenilenmiş telefonların avantajlarıyla buluşturacak olan şirketin ilerleyen dönemde bölgedeki açılımını, operasyonuna yeni pazarları ekleyerek sürdürmeyi hedeflediği belirtildi.

Katar’daki faaliyetine tüketicilerin eski telefonlarını alarak başlayan EasyCep’in, bölgenin lider perakende markalarıyla güçlerini birleştirerek ülkedeki yenilenmiş tüketici elektroniği sektörüne profesyonel bir boyut kazandıracağı ifade edildi.

Katar’ın en büyük telekom operatörü Ooreddeoo’nun 21 mağazasında hizmet verecek olan EasyCep’in, 18 mağazasıyla ülkenin en geniş ağa sahip elektronik cihaz ve teknik servis tedarikçisi Starlink’le de iş birliği yaptığı bilgisi paylaşıldı. Bunun yanında, Katar dahil 10 ülkede faaliyet gösteren bölgenin en büyük hipermarket zincir markalarından Lulu Hipermarket de EasyCep’in Katar operasyonuna güç katacağı vurgulandı.

“Hedefimiz küresel oyuncu olmak”

Açıklamada görüşlerine yer verilen EasyCep Kurucu Ortağı ve Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Akif Özdemir, yakın coğrafyadaki fırsatları değerlendirmeye devam edeceklerini belirterek, “Küresel oyuncu olma hedefiyle yurt dışı operasyonlarımıza Katar’dan başladık. Yakın zamanda başka ülkeleri de EasyCep’in yenilenmiş cihaz uzmanlığı ile tanıştırmayı ve pazarımızı genişletmeyi hedefliyoruz. Hedefimiz küresel oyuncu olmak” dedi.

Türkiye’yi yenilenmiş tüketici elektroniği tanıştıran EasyCep, Katar’da ilk etapta tüketicilerin telefon, tablet ve akıllı saatlerini satabildiği platformunu devreye aldı. Devam eden süreçte ise avantajlı ödeme fırsatları ve garanti hizmetiyle tüketicileri yenilenmiş ürünlerle buluşturacak.