Yurtiçi Kargo, operasyonel projelere 1 milyar TL yatırım yapacak

Yuriçi Kargo, daha hızlı ve kaliteli hizmet verebilmek hedefiyle gelecek dönemde sadece operasyonel projeler için 1 milyar TL yeni yatırım yapacak. Yurtiçi Kargo Genel Müdürü Fatih Önyol, “Önümüzdeki bir yıl içerisinde 6 büyükşehirde yeni nesil otomasyon teknolojileriyle donatılmış aktarma merkezleri inşa etmeyi planlıyoruz. Çok daha hızlı çok daha kaliteli hizmet verebilmek için önümüzdeki dönemde sadece operasyonel projeler için 1 milyar TL yeni yatırım planı yapıyoruz” dedi. 2023’te 19 yeni şube açtıklarını ve birim sayılarının bin 300 seviyesine erişmiş durumda olduğu bilgisini veren Önyol, “Dünya son birkaç yıldır hem ekonomik hem de uluslararası ilişkiler bakımından zorlu bir dönemden geçiyor. Bu durumdan ülkece biz de etkileniyoruz. Ancak bizim karamsarlık gibi bir huyumuz bulunmuyor. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde de ülkemize yaptığımız yatırımlara hız kesmeden devam edeceğiz. Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da operasyonel kabiliyetimizi ve kargo taşıma kapasitemizi artıracak yatırımlara devam ediyoruz” diye konuştu.

Hedef temiz enerji kullanan şubeler

Yurtiçi Kargo’nun Ar-Ge Merkezi’nde bugüne kadar birçok teknoloji ürettiklerinin altın çizen Önyol, 2023-2024 yılı için de kargo operasyonları ve müşteri talepleri alanında daha güçlü altyapılar kurarak müşterilerimize daha hızlı ve şeffaf bir hizmet sunmayı hedefliyoruz. Yine aynı şekilde analiz ve raporlama alanlarında daha çok yapay zeka desteği kullanmayı ve bu alanda kendi teknolojilerimizi geliştirmeyi hedefliyoruz” dedi. Kargo sektörünün artık sadece taşımacılık hizmeti veren bir sektör olmadığına işaret eden Önyol, Biz aynı zamanda dijital işletmelerin fiziksel temsilcileriyiz. Bu bakış açısıyla daha çevreci kargo faaliyetleri için de yatırım planımız da bulunuyor. Hali hazırda Türkiye’nin en büyük elektrikli kargo filosuna sahip şirketiz. Bir taraftan araç sayımızı artırırken bir taraftan da temiz enerji kullanan şubeler konusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz” ifadelerin kullandı.