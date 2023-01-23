Yüzyıllık markalar Hafızaevi’nde buluştu

Nilgün ÖZDEMİR

100 yıldan uzun süredir ayakta duran markaların hikaye ve tecrübelerinin paylaşıldığı Hafızaevi’nde, Türkiye’nin köklü markalarının geçmişten bugüne uzanan özel koleksiyonları sergilenecek.

Yüzyıllık Markalar Derneği ve Türkiye Turing Otomobil Kurumu iş birliğinde kurulan Hafızaevi'nin açılışına Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Turing Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Katkak, Yüzyıllık Markalar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Engin Tuncer, küratör Kamil Fırat ve markaların temsilcileri katıldı.

Turing Tükiye Otomobil Kurumu Başkanı Bülent Katkak ve Yüzyıllık Markalar Derneği Başkanı Engin Tuncer’in Hafızaevi’nin açılışı sebebiyle yaptıkları ortak açıklamada, ülke değerlerini korumanın gelecek inşaası için öncelikli olduğunu, bu değerlerin geleceğe taşınmasının ise hafızanın taze tutulması ile mümkün olduğunu belirttiler. Etkinlikte konuşan Ahmet Misbah Demircan Hafızaevi’nin yeni sanayicilere örnek teşkil etmek açısından önemli olduğunu belirtti. Her şirketin ayrı bir değer olduğunu söyleyen Demircan, “Bu markaların hikayesinin ve mücadelesinin anlatılması bir kültür işidir."