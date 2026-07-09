Ziraat Bankası'ndan 2030 iklim hedefi! Dört kritik sektör için yol haritası açıklandı

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Ziraat Bankası, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında hazırladığı İklim Geçiş Yol Haritası'nı yayımladı. Banka, elektrik üretimi, demir-çelik, çimento ve tarım (bitkisel üretim) sektörlerinde 2030 yılına kadar emisyon yoğunluğunu azaltmaya yönelik bilim temelli hedefler belirlediğini açıkladı.

Yoğunluk bazlı hedefleme modeli uygulanacak

Bankanın yol haritasında, ekonomik büyümeyi sürdürürken karbon emisyonlarının azaltılmasını amaçlayan "yoğunluk bazlı hedefleme" yaklaşımı benimsendi. Bu kapsamda yüksek emisyonlu sektörlerde teknoloji modernizasyonu, yenilenebilir enerji yatırımları ve düşük karbonlu üretim süreçlerinin finansmanı öncelikli alanlar arasında yer alacak.

Dört sektöre özel dönüşüm desteği

Ziraat Bankası'nın açıkladığı plana göre;

- Elektrik üretiminde rüzgâr, güneş ve hibrit enerji santralleri ile enerji depolama sistemleri ve şebeke modernizasyonu yatırımları desteklenecek.

- Demir-çelik sektöründe düşük karbonlu üretim teknolojileri ve yenilenebilir enerji kullanımına yönelik modernizasyon projelerine finansman sağlanacak.

- Çimento sektöründe alternatif yakıt ve ham madde kullanımı, enerji verimliliği, atık ısı geri kazanımı ve uzun vadede karbon yakalama teknolojileri desteklenecek.

- Tarım sektöründe ise hassas tarım uygulamaları, modern sulama sistemleri, yenilenebilir enerji yatırımları ve yeni nesil tarım makinelerinin finansmanı ön plana çıkacak.

Uluslararası standartlarla uyumlu hazırlandı

Banka, hedeflerin oluşturulmasında elektrik, demir-çelik ve çimento sektörleri için IEA 2050 Net Sıfır Senaryoları, tarım sektörü için ise SBTi FLAG 1,5°C uyumlu referansların esas alındığını belirtti. Yol haritasının ayrıca IFRS, ITPN ve PCAF gibi uluslararası raporlama ve finansal çerçevelerle uyumlu şekilde hazırlandığı ifade edildi.

"Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlamayı sürdüreceğiz"

Ziraat Bankası Proje Finansmanı ve Firma Analiz Grup Başkanı Berrin Mahmutoğlu, iklim dönüşümünü yalnızca çevresel bir sorumluluk olarak değil, Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınmasının ayrılmaz bir parçası olarak gördüklerini söyledi.

Mahmutoğlu, bankanın kendi operasyonlarında güneş enerjisi santrali yatırımları ve sıfır atık uygulamalarını sürdürürken, asıl etkinin reel sektörün dönüşümünü desteklemekle sağlanacağını belirterek, yeşil finansman yoluyla müşterilerin düşük karbonlu ekonomiye uyumunu desteklemeye ve Türkiye'nin 2053 Net Sıfır Emisyon hedeflerine katkı sunmaya devam edeceklerini vurguladı.