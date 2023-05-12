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Ziraat Bankası'nın ilk çeyrek karı düştü

Ziraat Bankası'nın ilk çeyrek net kârı, geçen yıl aynı döneme göre yaklaşık %3 düşüşle 6.55 milyar lira oldu.

Haber Merkezi
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Bankanın dün akşam KAP'a gönderdiği konsolide olmayan mali tablolarına göre, kredileri geçen yıl sonuna göre %14 artarak 1.44 trilyon liraya ulaştı.

Bankanın net faiz gelirleri ilk çeyrekte %12 artışla 19.6 milyar lira olurken, net ücret ve komisyon gelirleri ise %141 artışla 5.4 milyar TL'ye ulaştı.

Öte yandan bankanın geçen sene ilk çeyrekte kaydettiği 164 milyon TL ticari kâr ise bu sene ilk çeyrekte 177 milyon TL ticari zarara dönüştü.