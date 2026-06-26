Vestel, Zorlu Grubu neden Finansan Yeniden Yapılandırmaya başvurdu?

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Şirketlerden Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamalarda, mevcut kredilerin geri ödeme planı ile vade yapısının, faaliyetlerden sağlanan nakit akışıyla uyumlu hale getirilmesi amacıyla bugün itibarıyla Türk finans kuruluşlarına Finansal Yeniden Yapılandırma başvurusu yapıldığı bildirildi.

Vestel’te son durum

Vestel Elektronik (VESTL) 2026 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarını geçen mayıs ayında açıklamıştı.

Şirketin satış gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 49 düşerek 41,2 milyar TL’den 21 milyar TL seviyesine gerilemişti.

Satışlardaki sert düşüş kârlılık tarafını da etkiledi. Geçen yılın ilk çeyreğinde 7,9 milyar TL olan brüt kâr, bu yıl ilk çeyrekte 2,7 milyar TL’ye kadar indi.

Vestel’in net borcu yaklaşık 93 milyar TL seviyesindeydi. Şirketin özkaynakları yıl sonuna göre yüzde 11 düşüşle 26,4 milyar TL’ye geriledi.

Vestel Beyaz Eşya da zararda

Vestel Beyaz Eşya (VESBE) da ilk çeyrekte 1.3 milyar TL zarar açıklamıştı.

Şirketin hasılatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 52 düşüşle 9.9 milyar TL’ye gerilemişti.

VESBE’nin esas faaliyet zararı ise 1.7 milyar TL olmuştu.

ZOREN'de 3 milyar lirayı aşkın zarar

Zorlu Holding bünyesinde faaliyet gösteren Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (ZOREN), 2026’nın ilk çeyreğinde 3 milyar lirayı aşkın zarar açıklamıştı.

Şirketin hasılatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 26, özkaynakları ise çeyrek bazında yüzde 4 azalmıştı.

'Daha sağlıklı bir finansal yapı oluşturmak için...'

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu yapılandırmaya ilişkin açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

- Küresel dalgalanmalar ve tedarik sorunları operasyonları etkiliyor. Avrupa’daki durgunluk ve Çin rekabeti ihracatı zorluyor. Attığımız adımla finansal yükümlülüklerimizin vade yapısını nakit akışımız ile uyumlu hale getirmeyi hedefliyoruz.

- Bilanço yapımızı daha sağlıklı bir zemine taşımayı ve verimlilik artışıyla da maliyetleri dengelemeyi hedefliyoruz. Bu süreç, daha sağlıklı bir finansal yapı oluşturmak ve operasyonlarımızı güçlendirmek için atılmış planlı bir adımdır.