Zorlu Tekstil, Heimtextil Fuarı'na katıldı

Şirket açıklamasına göre, 10-13 Ocak'ta Almanya'nın Frankfurt kentinde gerçekleştirilen Heimtextil'de Zorlu Tekstil, Valeron 2023 Koleksiyonu ve Disney Home lisanslı ürünleriyle yer aldı.

Valeron standında, yeni koleksiyonun en trend tasarımları sergilendi. Koleksiyon, Fresco, Plum ve Voyage olarak 3 farklı temada oluşturuldu. Jakar kumaşların ve dijital baskılı özel desenlerin yer aldığı tasarımlar ziyaretçilerden ilgi gördü.

Nevresim takımlarından bornoz ve havlu çeşitlerine kadar zengin bir ürün yelpazesine sahip olan Valeron, yeni sezon trendlerinden aldığı izlenimler ve farklı tasarımlarla hazırlanan ürünlerle özel bir koleksiyona imza atıyor. İlk olarak Avrupa tekstil pazarında adını duyuran Valeron, koleksiyonlarını dünya çapında, başta Avrupa olmak üzere 40'a yakın ülkede 200'ü aşkın noktada piyasaya sunuyor.

Bugün perdeden nevresime, yatak örtüsünden havlu ve lisanslı ürünlere kadar uzanan geniş ürün yelpazesi sunan Zorlu Tekstil, özgün tasarımları, ürün çeşitliliği ve kalitesi ile fuarda dikkati çekti. Disney'in yeni bir konumlandırması ile tüm dünyayla buluşturduğu Disney Home markasının Avrupa, Rusya ve Türkiye'deki üretim, satış ve pazarlama hakkını elinde bulunduran Zorlu Tekstil, Disney'in 100'üncü yılına özel olarak tasarladığı D100 özel nevresim takımını da fuarda ziyaretçilerin beğenisine sundu.

Bir üretici olarak Disney Home lisanslı ürünlerinde güçlü bir konumda olan ve dünyanın popüler ve sevilen karakter lisanslarına sahip Zorlu Tekstil, ayrıca Disney Home'da yer alan Marvel ve Lucas gibi farklı lisans karakterlerine sahip ev tekstili ürünleriyle fuarda ilgi gördü.