Züber’e NielsenIQ BASES Türkiye’den ödül

Markaların inovasyonlarıyla birlikte bu inovasyonların hangi pazar dinamiklerine ve tüketim tercihlerine yanıt vererek başarıya ulaştığını görünür kılmayı amaçlayan NielsenIQ BASES “Çığır Açan İnovasyonlar 2022” listesini açıkladı. On yılı aşkın süredir yayınlanan listede; yeni nesil atıştırmalık markası Züber, Lokma ürünü ile sağlıklı atıştırmalık kategorisinde ödül almaya hak kazandı.

Daha sağlıklı ve mutlu bir geleceğe katkıda bulunma vizyonuyla faaliyetlerine 2017 yılında başlayan Alterna Gıda’nın, doğal ve besleyici birleşenlerden oluşan yeni nesil atıştırmalık markası Züber, kısa sürede hem kendine özen gösterenlerin hem de lezzetten ödün vermek istemeyenlerin vazgeçemedikleri markalardan biri haline geldi. Kakao çekirdekli, orman meyveli, hindistan cevizi kaplı, limonlu, antep fıstığı kaplı ve fındık kaplı çeşitleri bulunan Züber Lokma; ilave şeker, koruyucu, tatlandırıcı, gluten ve katkı malzemesi de içermiyor.