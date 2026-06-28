100. Gazi Koşusu'nu kim kazandı? Gazi Koşusu'nda hangi at birinci geldi?

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100. Gazi Koşusu bugün saat 17.15'te yapıldı. At yarışçılığının derbisine yoğun bir ilgi vardı. Dakikalar süren yarışı milyonlar izlerken bu heyecana ortak olamayanlar şimdi "100. Gazi Koşusu'nu kim kazandı" diye soruyor.

Gazi Koşusu'nda hangi at birinci geldi?

Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına her yıl düzenlenen Gazi Koşusu'nun 100. yılında Halis Karataş'ın jokeyliğini yaptığı Bay Nalçakan adlı at birinci geldi.