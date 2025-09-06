12 Dev Adam çeyrek final için parkeye çıkıyor! Türkiye–İsveç basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

A Milli Erkek Basketbol Takımı, EuroBasket 2025 Avrupa Şampiyonası’nda yoluna kayıpsız devam ediyor. A Grubu’nda çıktığı 5 maçın tamamını kazanan 12 Dev Adam, grubu lider olarak tamamladı ve son 16 turuna yükseldi.

Son grup maçında güçlü rakibi Sırbistan’ı 95-90 mağlup eden ay-yıldızlı ekip, B Grubu’nu 4. sırada tamamlayan İsveç ile eşleşti. Kazanan tarafın çeyrek finale yükseleceği karşılaşma büyük bir heyecanla bekleniyor.

Türkiye–İsveç basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

EuroBasket 2025 son 16 turunda oynanacak Türkiye–İsveç maçı, 6 Eylül Cumartesi günü saat 12.00’de Letonya’nın başkenti Riga’da bulunan Arena Riga’da oynanacak. Mücadelenin TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanması bekleniyor.

12 Dev Adam grubu lider tamamladı

Türkiye, A Grubu’nda ev sahibi Letonya, Çekya, Portekiz, Estonya ve Sırbistan ile mücadele etti. Milliler şu sonuçları elde etti:

Letonya: 93-73

Çekya: 92-78

Portekiz: 95-54

Estonya: 84-64

Sırbistan: 95-90

Beş maçta da sahadan galibiyetle ayrılan 12 Dev Adam, grubunu namağlup lider bitirdi.