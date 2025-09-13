12 Dev Adam tarih yazıyor! Türkiye – Almanya EuroBasket 2025 final maçı: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

A Milli Erkek Basketbol Takımı, EuroBasket 2025’te tarihi bir başarıya imza atarak finale yükseldi. Turnuva boyunca sergilediği etkili oyun ve güçlü savunmasıyla dikkat çeken 12 Dev Adam, finalde Almanya ile karşı karşıya gelecek.

Yunanistan karşısında tarihi galibiyet

Milliler, yarı finalde Riga Arena’da karşılaştığı Yunanistan’ı 94-68’lik skorla mağlup etti. Mücadeleye Shane Larkin, Şehmus Hazer, Cedi Osman, Ercan Osmani ve Alperen Şengün beşiyle başlayan A Milli Takım, etkili performansıyla final biletini kaptı.

Ercan Osmani 28 sayı – 6 ribaund – 2 asist – 2 top çalma – 1 blok, Alperen Şengün ise 15 sayı – 12 ribaund – 6 asist – 2 top çalma – 1 blok ile galibiyette başrol oynadı.

Türkiye – Almanya finali ne zaman, saat kaçta?

EuroBasket 2025 finalinde Türkiye – Almanya maçı 14 Eylül Pazar günü saat 21.00’de oynanacak. Karşılaşma, Türkiye’nin birçok şehrinde kurulacak dev ekranlarla da basketbol severlere ulaştırılacak.

Türkiye – Almanya final maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Final mücadelesi, TRT 1 ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca TRT’nin dijital platformları üzerinden de maç takip edilebilecek.

📺 Türkiye – Almanya EuroBasket 2025 Final Maçı canlı yayın bilgileri

Maç: Türkiye – Almanya (EuroBasket 2025 Finali)

Tarih: 14 Eylül 2025 Pazar

Saat: 21.00

Kanal: TRT 1 (şifresiz canlı yayın)

Alternatif Yayın: TRT dijital platformları