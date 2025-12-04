AVRUPA LİGİ: Brann Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde altıncı mücadelesine hazırlanıyor. Temsilcimiz, bu aşamada Norveç temsilcisi Brann ile kozlarını paylaşacak. Futbolseverler, bu önemli karşılaşmanın yayın bilgilerini öğrenmek amacıyla "Brann Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorularını sıkça dile getiriyor.

Brann Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Brann ile Fenerbahçe arasındaki kritik mücadele, 11 Aralık 2025 Perşembe günü saat 23.00'te gerçekleşecek. Karşılaşma, TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacakç.

7. hafta

22 Ocak Perşembe

20.45 Fenerbahçe – Aston Villa

8. hafta

29 Ocak Perşembe

23.00 Fotbal Club FCSB – Fenerbahçe