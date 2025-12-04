AVRUPA LİGİ: Brann Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi turnuvasında 6. maçlar oynanacak. Sarı Kanarya Norveç ekibi Brann ile karşı karşıya gelecek. 20. sıradaki temsilcimiz için bu karşılaşmadan üç puanla ayrılmak büyük önem taşıyor. Müsabaka büyük bir merakla beklenirken, taraftarların odağında "Brann Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusu var.
Brann Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Brann ile Fenerbahçe arasındaki kritik mücadele, 11 Aralık 2025 Perşembe günü saat 23.00'te gerçekleşecek. Karşılaşma, TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacakç.
7. hafta
22 Ocak Perşembe
20.45 Fenerbahçe – Aston Villa
8. hafta
29 Ocak Perşembe
23.00 Fotbal Club FCSB – Fenerbahçe