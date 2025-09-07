12 Dev Adam'ın çeyrek finaldeki rakibi belli oldu!
2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025)'te son 16 turunda İsveç ile karşılaşan A Milli Basketbol Takımı parkeden 85-79'luk skorla galip ayrıldı ve adını çeyrek finale yazdırdı. Bugün oynanan Polonya-Bosna Hersek maçının ardından ise 12 Dev Adam'ın çeyrek finalindeki rakibi Polonya oldu.
A Milli Erkek Basketbol Takımı, EuroBasket 2025'te yoluna namağlup devam ediyor. Grup etabında ve son 16 turunda oynadığı 5 maçın tamamını kazanan milliler, son 16 turunda karşılaştığı İsveç'i 86-79 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
Çeyrek finaldeki rakip, Polonya-Bosna Hersek karşılaşmasının ardından belli oldu. Parkeden 80-72 galip ayrılan Polonya, A Milli Takım'ın rakibi oldu.
12 Dev Adam, EuroBasket 2025 çeyrek finalinde Polonya ile 9 Eylül Salı günü karşı karşıya gelecek.