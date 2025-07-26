120 milyon Euroluk dev imza! Chobani, Fenerbahçe’nin yeni stadyum ve Avrupa göğüs sponsoru oldu

Fenerbahçe, Chobani firmasıyla 2025-2026 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere hem stadyum isim hakkı hem de Avrupa maçlarında forma göğüs sponsorluğu için anlaşmaya vardığını duyurdu.

Senelik 10 milyon Euro kaynak stadyumdan gelecek

Açıklamaya göre Chobani ile yapılan stadyum isim sponsorluğu anlaşması 5+5 sezonluk bir süreyi kapsıyor.

Bu kapsamda toplam sponsorluk bedeli 10 milyon Euro olarak belirlendi. Anlaşma, 2025-2026 futbol sezonu itibarıyla yürürlüğe girecek.

Avrupa forma sponsorluğu: İlk sezon 4 milyon Euro

Anlaşmanın bir diğer ayağında ise Fenerbahçe Futbol A Takımı'nın Avrupa kupalarında giyeceği formaların göğüs sponsorluğu yer alıyor.

2+3 sezonluk forma sponsorluğu kapsamında, 2025-2026 sezonu için bedel 4 milyon Euro olarak açıklandı.

Devam eden sezonlarda bu bedel, minimum 4 milyon Euro olmak üzere kulübün Avrupa kupalarındaki katılımına göre değişiklik gösterecek.

Sosyal medyada gündem olmuştu

Sponsorluk görüşmeleri kamuoyuna ilk kez geçtiğimiz hafta yansımıştı. Bu gelişmenin ardından sosyal medyada bazı Fenerbahçe taraftarları Chobani CEO’su Hamdi Ulukaya’nın geçmişte yaptığı açıklamalara atıfla sert tepkiler göstermişti.

Ulukaya’nın 2015 yılında CNN’e verdiği bir röportajda, Türkiye’den ayrılma gerekçesini "Kürt olmam ve Kürtlerin haklarını savunmam" sözleriyle açıklaması, bazı taraftar gruplarının tepkisini çekmiş ve “terör örgütlerine yakın durmakla” itham edilmişti.

12 Numara gibi Fenerbahçe'nin sembol taraftar platformları ise, “Terör destekçisi bir markayı Fenerbahçe’de görmek istemiyoruz” diyerek kulüp yönetimini sert şekilde eleştirmişti.

Fenerbahçe'den iddialara yanıt: Algı operasyonu var

Fenerbahçe Kongre Üyesi Fatih Şaşıoğlu ise tartışmaların ardından kamuoyuna yaptığı açıklamada, Ulukaya’ya yöneltilen suçlamaların “algı oluşturma çabası” olduğunu savunmuştu.

Şaşıoğlu, Ulukaya’nın ABD’de Türk gençlerine burslar sağlayan, Türk vakıflarını destekleyen bir iş insanı olduğunu belirterek, “MASAK, sponsorluk gelirlerini denetliyor. Bu süreçte Fenerbahçe üzerinden algı operasyonu yürütülüyor” ifadelerini kullandı.

“Greek Yogurt” tartışması ve marka ismi eleştirisi

Taraftarların dile getirdiği bir diğer eleştiri ise Chobani markasının isminin “Kobani” kelimesine benzemesi ve ürünlerin ABD’de “Greek Yogurt” adıyla pazarlanmasıydı. Bu durum sosyal medyada geniş yankı bulmuş, markanın kimliği tartışma konusu olmuştu.

Chobani markasının isminin Türkçe "Çoban" kelimesi üzerinden türetildiği tahmin edilirken markaya ait ürünlerin "Greek Yogurt" adı altında pazarlanmasının sektörde başarılı olmak adına atılmış bir pazarlama stratejisi olduğu düşünülüyor.

Hamdi Ulukaya kimdir?

1972 Erzincan doğumlu olan Hamdi Ulukaya, 2005 yılında ABD’de Chobani markasını kurarak yoğurt sektöründe dünya çapında başarı elde etti. Forbes’un milyarderler listesinde de yer alan Ulukaya, girişimcilik ve inovasyon alanında uluslararası ödüller kazandı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un yakın dostu olduğu da kamuoyuna yansımış bilgiler arasında.

Chobani hakkında

Chobani, geleneksel Türk yoğurdunu modern üretimle birleştirerek ABD’de “Greek Yogurt” konseptiyle pazara sundu. Şirket yoğurt dışında kefir, sütlü içecekler, bitkisel ürünler ve atıştırmalıklar gibi farklı kategorilerde de üretim yapıyor.