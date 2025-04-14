14 Nisan Pazartesi okullar tatil mi? Hangi illerde eğitime ara verildi?

14 Nisan Pazartesi günü okullar tatil mi? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrasında etkisini artıran yoğun kar yağışı, bazı illerde eğitime ara verilmesine neden oldu. Öğrenciler ve veliler, “Bugün okullar tatil mi?” sorusunun yanıtını araştırırken, valiliklerden gelen son dakika kar tatili açıklamaları dikkatle takip ediliyor.

14 Nisan 2025 Pazartesi günü kar nedeniyle okulların tatil edildiği iller şu şekilde:

Bitlis’te okullar tatil mi?

Bitlis’te aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle kent merkezi ile Güroymak, Mutki ve Tatvan ilçelerinde tüm eğitim kurumlarında 14 Nisan Pazartesi günü eğitime bir gün ara verildi. Ahlat ilçesinde ise sadece taşımalı eğitime ara verildiği bildirildi.

Ağrı'da taşımalı eğitime ara verildi

Ağrı'da kar yağışı nedeniyle il merkezi, Tutak, Eleşkirt ve Hamur ilçelerindeki tüm okullarda, Patnos ve Taşlıçay ilçelerinde ise taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Muş’ta okullar tatil edildi

Muş Valiliği, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle üniversiteler hariç olmak üzere kent genelindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitime 14 Nisan’da bir gün süreyle ara verildiğini duyurdu. Ayrıca kamu kurumlarında çalışan hamileler, engelliler, kronik hastalar ve okul öncesi çocuğu bulunan kadın çalışanlar da idari izinli sayılacak.

Kastamonu’da eğitime kısmi ara

Kastamonu’nun Şenpazar ve Devrekani ilçelerinde taşımalı eğitime, Pınarbaşı ilçesinde ise tüm okullarda eğitime bir gün ara verildiği açıklandı.

Çorum Boğazkale'de öğleden sonra tatil

Çorum’un Boğazkale ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle tüm okullar öğleden sonra tatil edildi. Sungurlu ve Osmancık ilçelerinde ise taşımalı eğitime öğleden sonra ara verildi.

Karabük’te okullar tatil

Karabük Valiliği, bölgede etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 14 Nisan Pazartesi günü il genelinde eğitime ara verildiğini duyurdu.

Bartın Ulus’ta taşımalı eğitim tatil

Bartın’ın Ulus ilçesinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için okullar 14 Nisan’da tatil edildi.

İstanbul’da okullar açık

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da 14 Nisan Pazartesi günü eğitime ara verilmedi, okullar normal şekilde açık olacak.