20 milyonluk teklif gelirse masaya oturulacak

02 Temmuz 2018

Dünya Kupası’nda çeyrek finale kalan Uruguay’ın kalesini koruyan Muslera yine gündemde.

Milliyet Gazetesi'nde yer alan habere göre, sarı-kırmızılı yönetim dikkatleri üzerine çeken başarılı eldivene önemli teklifler gelmesini bekliyor ama satılması için çok istekli değil. Teknik heyetin de başarılı file bekçisinin satılmasına ancak çok yüksek bir teklif gelmesi halinde sıcak baktığı bildirildi.

Bu nedenle Muslera için Aslanlar, Dünya Kupası’ndan sonra ancak 20 milyon euroluk bir öneri alınması halinde masaya oturacak.

Muslera, Rusya’daki şampiyonada kalesinde tek gol görürken turnuvadaki en iyi kaleciler arasında gösteriliyor. Otoriteler de Uruguaylı eldivene önemli kulüplerden teklif gelebileceğini belirtiyor.

Galatasaray ile 3 sene daha sözleşmesi bulunan Muslera yıllık garanti 3 milyon 575 bin euro alırken, primlerle beraber bu rakam yaklaşık 4 milyon euroyu buluyor.