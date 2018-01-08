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2017'nin madalya şampiyonu kick boks

Kick Boks Federasyonu, uluslararası organizasyonlarda kazandığı 858 madalyayla Türkiye'de zirvede yer aldı. Güreş Federasyonu, 15 altın, 11 gümüş ve 37 bronz madalyayla Dünya Şampiyonalarında en başarılı federasyon oldu.

2017'nin madalya şampiyonu kick boks
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Kick Boks Federasyonu, uluslararası organizasyonlarda kazanılan 256 altın madalyayla 2017 yılında en çok birincilik elde eden federasyon oldu. 

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre kick boksta sporcular, 2017 yılında katıldığı organizasyonlarda 256 altın, 234 gümüş ve 368 bronz olmak üzere toplam 858 madalya kazanma başarısı gösterdi. 

Güreş Federasyonu, geçen sene tüm yaş kategorilerinde Dünya Şampiyonalarının en başarılı federasyonu olarak dikkati çekti. Güreşçiler, 15'i altın, 11'i gümüş, 37'si bronz olmak üzere 63 kez kürsüde yer aldı. 

Avrupa Şampiyonalarında ise öne çıkan branş tekvando oldu. Milli tekvandocular, 63 altın, 47 gümüş ve 106 bronz olmak üzere 216 madalyayı boynuna taktı. 

Briç Federasyonu ile Hava Sporları Federasyonu, 2017 yılını birer madalyayla tamamladı. 

Kaynak: AA

Kick Boks

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