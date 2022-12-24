2022 Extreme Kupası'nın beşinci ve son yarışı, Bolu'da start aldı

Çakmaklar Köyü mevkisinde BOLOFF tarafından hazırlanan pistte koşulan final yarışlarına iki kategoride 13 araç ve 26 sporcu katıldı.

Yarışın startı, Bolu Valisi Erkan Kılıç, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, Kültür ve Turizm İl Müdürü Hakan Doğanay ile AFAD İl Müdürü Cengiz Çavuş ve BOLOFF Başkanı Burhan Turan tarafından verildi.

Vali Kılıç, start öncesi basın mensuplarına, yarışların koşulacağı alanın çok güzel olduğunu belirterek, "Sporcular, doğanın zor şartlarında mücadele edecek. Kendilerine şimdiden başarılar diliyorum. Daha önce de uluslararası bir organizasyon olan Baja yarışlarına ev sahipliği yapmıştık. İlimizin tanıtımı anlamında bu yarışlar son derece önemli." diye konuştu.

Yarışların birinci gününde ekipler, 17 kapıdan oluşan 1,2 kilometre uzunluğundaki BOLOFF etabında ter döktü. İkinci gün ise sporcular, 14 kapıdan oluşan 1,1 kilometre uzunluğundaki EXTREME etabını en kısa sürede hatasız tamamlayabilmek için yarışacak.

2022 Extreme Kupası, yarın ödül töreniyle sona erecek.