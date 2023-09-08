2023 yazında futboldaki transfer harcaması rekoru kırıldı

FIFA Transfer Eşleştirme Sistemi'nden (TMS) faydalanılarak hazırlanan rapora göre, 1 Haziran-1 Eylül 2023 döneminde dünya çapında transfer için yapılan harcama 7,36 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Bu miktarın 6,24 milyar dolarını kesinleşmiş bonservis bedelleri, kalan kısmını ise performans kriterlerine bağlı taahhüt edilen ek bonservis ödemeleri oluşturdu.

Bu veriler ışığında 2023 yazı, 5,8 milyar dolarla rekor kırılan 2019'u geçerek futbol tarihinin en fazla transfer harcaması yapılan yaz transfer dönemi oldu.

Toplam transfer harcamasının 6,01 milyar dolarlık kısmını Avrupa kulüpleri gerçekleştirirken, Asya kulüpleri 1,03 milyar dolarla 2. sırada yer aldı.

2017 yazında 5 milyar, 2018 yazında 5,26 milyar dolar transfer harcaması yapılmıştı. Kovid-19 salgını sonrası 2020'de 4,02 milyar, 2021'de de 3,85 milyar dolara düşen söz konusu sayılar, 2022'de toparlanarak yeniden 5 milyar dolar düzeyine çıkmıştı.

Küresel ölçekte gerçekleşen transfer sayısı ise 2022 yazına (9906) oranla yüzde 2,2 artışla 10 bin 125'e yükselerek bir başka rekor daha kırıldı.

Menajerler 696,6 milyon dolar komisyon aldı

Rapora göre menajerlere ödenen komisyonlarda da kayda değer artış yaşandı. 2022 yazında 494,5 milyon dolar olan menajerlik ücretleri, 2023 yazında 696,6 milyon dolara yükseldi.

Menajerlik komisyonları, 10 yıl önce 2013 yazında transfer harcamasının yüzde 5,8'ini oluşturuyordu. Aynı oran 2023 yazında yüzde 9,5'e çıktı.Kadın futbolundaki transfer sayısında istikrarlı artış

2019 yazında 386, 2020 yazında 529, 2021 yazında 598 ve 2022 yazında 696 olan kadın futbolcuların küresel ölçekteki transfer sayısı, 2023 yazında 829'a ulaştı.

Bu 829 transferin 66'sı bonservis bedeli karşılığında gerçekleşti. Önceki yıl aynı dönemde yalnızca 36 kadın futbolcu için bonservis ödenmişti.

Kadın futbolundaki transfer harcaması ise 2022 yazına kıyasla yüzde 140,8 artarak 3 milyon dolara yükseldi.