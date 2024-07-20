2024 Olimpiyatları’nda sporcuların kıyafetleri ilgi çekiyor

Paris’te düzenlenecek olan 2024 Yaz Olimpiyatları’na sayılı günler kala, Türk sporcular 21 farklı branşta ülkemizi temsil edecek. Türkiye’nin önde gelen moda markalarından Vakko tarafından tasarlanan özel “Team Türkiye” koleksiyonu, sporcuların seyahat ve seremoni kıyafetlerini içeriyor. Vakko’nun Tokyo 2020’den sonra ikinci kez tasarladığı koleksiyon, Türk bayrağı renklerini ve Paris’in enerjisini yansıtan dinamik çizgilerle zenginleştirilmiş.

Seyahat için tasarlanan koleksiyon, yüksek konfor sunarken, seremoni kıyafetleri ise özel dikim ve detaylı işçilikle dikkat çekiyor. Kadın ve erkek sporcular için ayrı ayrı ölçüler alınarak tasarlanan koleksiyon, Türk bayrağı ve dostluk mesajlarını simgeleyen özel nakışlarla süslendi. Açılış ve kapanış seremonilerinde giyilecek olan kıyafetlerde ise Türkiye’nin milli renkleri ve özgün tasarımlar ön plana çıkıyor. Vakko Tasarım Ekibi tarafından büyük bir özenle hazırlanan Team Türkiye koleksiyonu, sporcuların şıklığını ve rahatlığını bir arada sunuyor. Ayakkabı, çanta ve kasketlerle tamamlanan koleksiyon, sporun heyecanını ve enerjisini her detayında hissettiriyor.

Moğolistan olimpiyat kıyafetleri sosyal medyada fırtına yaratıyor

Geçtiğimiz haftalarda tanıtılan girift işlemeli yelekler, pilili elbiseler ve geleneksel kıyafetlerden ilham alan aksesuarlarla hazırlanan Moğolistan’ın açılış ve kapanış töreni kıyafetleri, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Özgün tasarımlar, Ulanbator merkezli couture ve hazır giyim markası Michel & Amazonka’nın imzasını taşıyor. Marka, “çağdaş ışık” olarak adlandırdığı bu koleksiyonla, “Moğol geleneğinin ve kültürünün özünü ifade etmeyi” amaçlıyor. Tanıtım, bir dizi parlak fotoğraf ve lüks moda kampanyasını andıran video çekimi ile yapıldı. Kadın sporcuların kıyafetleri tören küpeleri ve işlemeli çantalarla tamamlanırken, erkek bayrak taşıyıcıları okçu şapkası, kemer ve geleneksel Moğol botları giyecek. Tasarımlarda ulusal renkler olan mavi, kırmızı ve beyazın yanı sıra ülkenin bayrağında yer alan “Soyombo” sembolü ve Paris Oyunları ile ilgili motifler, yani Eyfel Kulesi ve Olimpiyat meşalesi gibi çeşitli geleneksel desenler yer alıyor. TikTok’ta 2 milyonun üzerinde izlendi. Markanın Instagram sayfasında da kullanıcılar kıyafetlere

övgüler yağdırdı.

Çek Olimpiyat Takımı, açılışta koleksiyonunu tanıtacak

Çek Cumhuriyeti’nin olimpiyat sporcuları, yakında Paris’teki Olimpiyat Oyunları açılış töreninde modern koleksiyonlarını sergileyecekler. Bu yılın öne çıkan detayları arasında palto, ayakkabı ve eşarplardaki farklı tasarımlar bulunuyor. Çek Olimpiyat Komitesi Başkanı Jiří Kejval “Kalabalıkta bile kimse bizi gözden kaçırmayacak. Modanın başkenti Paris’in kalbinde bunu başarmak istiyoruz” dedi. Kejval, “ Eğer sporcular kıyafetlerin içinde kendilerini rahat hissederlerse, sportif performansları için gereken özgüvene sahip olacaklar ve biz de bunu sabırsızlıkla bekliyoruz” şeklinde ekledi.

Haitili sporcuların formaları müzede sergilenecek

Haitili-İtalyan tasarımcı Stella Jean, Paris Olimpiyatları için Haiti Takımı’nın özel formalarını tasarladı. Forma, Paris’teki açılış töreninde 15 Haitili sporcuya giydirilecek. Jean’in tasarımları, Haiti’nin kültürel zenginliğini ve zanaatkârlığını vurgulamayı hedefliyor. Kadın versiyonunda, Haitili ressam Philippe Dodard’ın eseri “Passage”dan esinlenen formada, mavi pamuktan dokunan şambre gömlek ve Dodard’ın sanat eserlerini taşıyan tam bir etek bulunuyor. Üst kısımda ise geri dönüştürülmüş kumaştan yapılmış kolsuz bir ceket ve Haiti Olimpiyat amblemi yer alıyor. Erkek versiyonunda ise, Dodard’ın motifleriyle süslenmiş pantolonlar, Haiti gömleği bir saha ceketi ile kombinleniyor. Jean’in büyükbabasına saygı duruşu niteliğindeki bu ceket, çizgili bir gömlekle tamamlanacak. Jean, sporcuların “barışın taşıyıcıları” olarak nitelendirerek, yarışmanın ötesinde bir mesaj taşıdıklarını ifade etti.

Fransız sporcularının kıyafetleri Berluti tarafından hazırlandı

LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton çatısı altındaki prestijli marka Berluti, Fransız sporcuların açılış törenlerinde giyimini üstlenecek. Markanın yaratıcı süreçte odaklandığı iki anahtar kelime: zarafet ve konfor. LVMH İletişim, İmaj ve Çevre Başkanı Antoine Arnault, bu iş birliğini şu sözlerle değerlendirdi: “Açılış törenleri için Fransız sporcuları tepeden tırnağa giydirmek, grubumuz ve Berluti için eşsiz bir fırsat. Bu, dünyanın en çok izlenen etkinliklerinden biri ve genellikle dünya çapında birkaç milyar izleyiciyle gerçekleşiyor.” Paris’te düzenlenecek 2024 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları’nın açılış törenlerinde, Fransa Takımı, ünlü Fransız moda markası Berluti’nin imzasını taşıyan kıyafetlerle sahne alacak. Berluti’nin koleksiyon direktörü Vanessa Le Goff, “Zarafet ve konforu birleştirmek” amacıyla tasarladıkları kıyafetlerin her detayını titizlikle düşündüklerini belirtti.

ABD kıyafetlerinin yapımında geri dönüşüm ön planda

Ralph Lauren, Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları açılış ve kapanış törenlerinde ABD’li sporcuların giyeceği özel formaları dokuzuncu kez tasarladı. 26 Temmuz’daki açılış töreninde sporcular, kırmızı ve beyaz uçlar gibi ince Amerika detaylarına sahip, tek sıra düğmeli lacivert yün ceket giyecekler. Bu ceket, çizgili bir Oxford gömlek, konik denim pantolon ve süet ayakkabılarla tamamlanacak. Erkek sporcular mavi kravat takacaklar. Kapanış töreni görünümü ise daha rahat olmasına rağmen yine dikkat çekici bir ceket ile merkeze odaklanıyor. Beyaz kot pantolon ve klasik bir Polo tişörtle giyilen bu sportif moto ceketler, Amerikan bayrağından ABD Takımı amblemlerine ve sporcunun yaptığı sporu belirten bir dizi yama içeriyor. Ralph Lauren, geri dönüştürülmüş polyesterden ve ABD’de yetiştirilen Sorumlu Yün Standardı (RWS) sertifikalı yünden yapılan geçit töreni üniformalarının sürdürülebilirliğini vurguladı.

Büyük Britanya sporcuları, Ben Sherman giydirdi

2024 Paris Olimpiyat Oyunları için Büyük Britanyalı yarışmacılar tarafından giyilecek olan tören formaları, moda markası Ben Sherman tarafından tasarlandı. Marka, üst üste üçüncü kez Oyunların Resmi Tedarikçisi olarak seçildi. Ben Sherman’ın kreatif direktörü Mark Williams, “Bu sadece bir üniforma yaratmakla ilgili değil, aynı zamanda Britanya mirasının ve çağdaş tarzın özünü yakalamakla ilgili” diyor. Açılış töreni için tasarlanan formalar, gül, devedikeni, nergis ve yonca motifleriyle süslenmiş özel bir çiçek temalı tasarıma sahip. Lacivert kollu beyaz bomber ceketler, bu motiflerle işlenmiş. Açılış töreninde sporcular, bayrağın mavi ve kırmızı renklerinde güncellenmiş Birleşik krallığın bayrak baskısı bulunan yeni örgü polo gömlekler giyecekler. Kapanış töreninde ise sporcular, dört uluslu çiçek desenli Hawaii tarzı gömlekler ve Oxford şortlarıyla yer alacaklar.