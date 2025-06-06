2025 FIVB Kadınlar Milletler Ligi | Filenin Sultanları ikinci maçında Tayland'ı 3-0 yendi!

2025 Voleybol Milletler Ligi'ndeki ikinci maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'ı 3-0 mağlup etti. 2'de 2 ile yoluna devem eden milliler, VNL'deki üçüncü maçında yarın saat 10.00'da Polonya ile karşılaşacak.

Turnuvaya galibiyetle başladılar

Milliler, turnuvadaki ilk maçında Fransa'yı 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın açılış setini 25-17 kazanan Türkiye, ikinci sette ise 25-23'lük skorla rakibine geçit verdi. Ancak sonraki iki sette oyun üstünlüğünü tamamen ele alan ay-yıldızlılar, 25-13 ve 25-14'lük net skorlarla sahadan galip ayrıldı.

2025 VNL – Maç programı

• 7 Haziran Cumartesi - Türkiye - Polonya (Saat: 10.00)

• 8 Haziran Pazar - Türkiye - Çin (Saat: 14.30)