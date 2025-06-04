2025 FIVB Milletler Ligi (VNL) serüvenine başlayan A Milli Kadın Voleybol Takımı, ilk maçında Fransa'yı 3-1 yenerek turnuvaya iyi bir giriş yaptı. Mücadele, Çin'in başkenti Pekin'deki Qujiang Spor Merkezi'nde oynandı.

İlk seti 25-17 kazanan Türkiye, ikinci sette 25-23'lük skorla rakibine geçit verdi. Ancak üçüncü ve dördüncü setlerde oyunun kontrolünü tamamen eline alan milliler, sırasıyla 25-13 ve 25-14'lük skorlarla karşılaşmayı galibiyetle tamamladı.

Karşılaşmada hangi oyuncular vardı?

Türkiye, mücadelede Aslı Kalaç, Alexia Carutasu, Hande Baladın, Deniz Uyanık, Yaprak Erkek ve Elif Şahin gibi oyuncularla sahadaydı. Karşılaşmada ayrıca Simge Aköz, Derya Cebecioğlu, Dilay Özdemir ve Ayçin Akyol da süre aldı.

Fransa ise Ndiaye, Fanguedou, Mayer, Rotar, Depie ve Haewegene ilk altısıyla maça başladı; Gelin, Respaut, Schalk ve Ngolongolo da oyuna dahil oldu.

Milli takım, grubundaki ikinci maçını 6 Haziran Cuma günü saat 14.30'da Tayland'a karşı oynayacak.

2025 Voleybol Milletler Ligi'nde ilk hafta maç programı şu şekilde:

4 Haziran Çarşamba

Türkiye - Fransa

Saat: 06:30

6 Haziran Cuma

Türkiye - Tayland

Saat: 14:30

7 Haziran Cumartesi

Türkiye - Polonya

Saat: 10:00

8 Haziran Pazar

Türkiye - Çin

Saat: 14:30