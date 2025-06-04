2025 FIVB Kadınlar Milletler Ligi | Filenin Sultanları ilk maçında Fransa'yı 3-1 yendi!
2025 FIVB Milletler Ligi’ne galibiyetle başlayan A Milli Kadın Voleybol Takımı, Fransa’yı 3-1 mağlup ederek turnuvaya güçlü bir giriş yaptı. Pekin’de oynanan mücadelede ilk seti rakibine kaptırmayan milliler, ikinci sette kısa bir düşüş yaşasa da kalan iki sette üstün oyunuyla fark yarattı. Filenin Sultanları, 6 Haziran Cuma günü Tayland’la karşılaşacak.
2025 FIVB Milletler Ligi (VNL) serüvenine başlayan A Milli Kadın Voleybol Takımı, ilk maçında Fransa'yı 3-1 yenerek turnuvaya iyi bir giriş yaptı. Mücadele, Çin'in başkenti Pekin'deki Qujiang Spor Merkezi'nde oynandı.
İlk seti 25-17 kazanan Türkiye, ikinci sette 25-23'lük skorla rakibine geçit verdi. Ancak üçüncü ve dördüncü setlerde oyunun kontrolünü tamamen eline alan milliler, sırasıyla 25-13 ve 25-14'lük skorlarla karşılaşmayı galibiyetle tamamladı.
Karşılaşmada hangi oyuncular vardı?
Türkiye, mücadelede Aslı Kalaç, Alexia Carutasu, Hande Baladın, Deniz Uyanık, Yaprak Erkek ve Elif Şahin gibi oyuncularla sahadaydı. Karşılaşmada ayrıca Simge Aköz, Derya Cebecioğlu, Dilay Özdemir ve Ayçin Akyol da süre aldı.
Fransa ise Ndiaye, Fanguedou, Mayer, Rotar, Depie ve Haewegene ilk altısıyla maça başladı; Gelin, Respaut, Schalk ve Ngolongolo da oyuna dahil oldu.
Milli takım, grubundaki ikinci maçını 6 Haziran Cuma günü saat 14.30'da Tayland'a karşı oynayacak.
2025 Voleybol Milletler Ligi'nde ilk hafta maç programı şu şekilde:
4 Haziran Çarşamba
Türkiye - Fransa
Saat: 06:30
6 Haziran Cuma
Türkiye - Tayland
Saat: 14:30
7 Haziran Cumartesi
Türkiye - Polonya
Saat: 10:00
8 Haziran Pazar
Türkiye - Çin
Saat: 14:30