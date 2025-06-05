2025 FIVB Kadınlar Milletler Ligi | Filenin Sultanları yarın ikinci maçına çıkacak
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi’nin ilk haftasında Çin’in başkenti Pekin’de sahne alıyor. Turnuvaya Fransa galibiyetiyle başlayan Filenin Sultanları, ikinci maçında yarın Tayland’la karşılaşacak. İlk maçta ikinci seti kaybetmesine rağmen oyunun genelinde üstün bir performans sergileyen milliler, Tayland karşısında da galibiyet hedefliyor.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi (VNL) kapsamında yarın ikinci maçına çıkacak. Ay-yıldızlı ekip, Çin'in başkenti Pekin'de oynanacak mücadelede Tayland ile TSİ 14.30'da karşı karşıya gelecek.
Turnuvaya galibiyetle başladılar
Milliler, turnuvadaki ilk maçında Fransa'yı 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın açılış setini 25-17 kazanan Türkiye, ikinci sette ise 25-23'lük skorla rakibine geçit verdi. Ancak sonraki iki sette oyun üstünlüğünü tamamen ele alan ay-yıldızlılar, 25-13 ve 25-14'lük net skorlarla sahadan galip ayrıldı.
Turnuvaya iyi bir başlangıç yapan Türkiye, Tayland karşısında da galibiyet arayacak.
2025 VNL – Maç programı
• 6 Haziran Cuma - Türkiye - Tayland (Saat: 14.30)
• 7 Haziran Cumartesi - Türkiye - Polonya (Saat: 10.00)
• 8 Haziran Pazar - Türkiye - Çin (Saat: 14.30)