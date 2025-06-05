2025 FIVB Kadınlar Milletler Ligi | Filenin Sultanları yarın ikinci maçına çıkacak

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi (VNL) kapsamında yarın ikinci maçına çıkacak. Ay-yıldızlı ekip, Çin'in başkenti Pekin'de oynanacak mücadelede Tayland ile TSİ 14.30'da karşı karşıya gelecek.

Turnuvaya galibiyetle başladılar

Milliler, turnuvadaki ilk maçında Fransa'yı 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın açılış setini 25-17 kazanan Türkiye, ikinci sette ise 25-23'lük skorla rakibine geçit verdi. Ancak sonraki iki sette oyun üstünlüğünü tamamen ele alan ay-yıldızlılar, 25-13 ve 25-14'lük net skorlarla sahadan galip ayrıldı.

Turnuvaya iyi bir başlangıç yapan Türkiye, Tayland karşısında da galibiyet arayacak.

2025 VNL – Maç programı

• 6 Haziran Cuma - Türkiye - Tayland (Saat: 14.30)

• 7 Haziran Cumartesi - Türkiye - Polonya (Saat: 10.00)

• 8 Haziran Pazar - Türkiye - Çin (Saat: 14.30)