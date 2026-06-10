2026 Dünya Kupası bugün mü, yarın mı başlıyor? Türkiye'nin ilk maçı ne zaman?

Dünyanın en büyük futbol şöleni olarak bilinen FIFA Dünya Kupası, her dört yılda bir milyonlarca taraftarı ekran başına kilitliyor. ABD, Kanada ve Meksika ortak ev sahipliğiyle tarihin en geniş katılımlı turnuvasına imza atılırken ilk maç iple çekiliyor. Turnuva tarihinin yaklaşmasıyla birlikte "2026 Dünya Kupası ne zaman başlayacak" sorusu peş peşe geliyor.

Dünya Kupası ne zaman başlıyor?

2026 Dünya Kupası 11 Haziran 2026 Perşembe günü saat 22.00'de Meksika - Güney Afrika mücadelesi ile başlayacak. 19 Temmuz'da final oynanacak.

Türkiye’nin gruptaki maç takvimi ise şöyle:

14 Haziran (07:00): Avustralya vs Türkiye (Vancouver, BC Place)

20 Haziran (06:00): Türkiye vs Paraguay (Santa Clara, Levi's Stadium)

26 Haziran (05:00): Türkiye vs ABD (Inglewood, SoFi Stadium)