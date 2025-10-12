2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu Türkiye puan durumu: Türkiye kaçıncı sırada?
Dünya Kupası Elemeleri'nde 3. maçlar geride kaldı. Türkiye, Bulgaristan karşısında tarihi bir skor elde ederken puan durumu merak ediliyor. Sıkça "Türkiye kaçıncı sırada" sorusu geliyor.
Dünya Kupası Elemeleri'nde Türkiye A Milli Futbol Takımı'mız E Grubu'nda Bulgaristan'ı deplasmanda 6-1'lik skorla yendi. Türkiye 2 galibiyet 1 mağlubiyet alırken sırada Gürcistan mücadelesi var. Dünkü mücadelenin ardından Milli Takımı'mızın puan durumu araştırılıyor. İşte "Türkiye kaçıncı sırada" sorusunun yanıtı...
2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu Türkiye puan durumu
Türkiye A Milli Futbol Takımı'mız Bulgaristan galibiyeti sonrası 6 puanla 2. sıraya yerleşti.
1. İSPANYA:
Oynanan Maç: 3
Galibiyet: 3
Beraberlik: 0
Mağlubiyet: 0
Attığı Gol: 11
Yediği Gol: 0
Puan: 9
2. TÜRKİYE:
Oynanan Maç: 3
Galibiyet: 2
Beraberlik: 0
Mağlubiyet: 1
Attığı Gol: 9
Yediği Gol: 9
Puan: 6
3. GÜRCİSTAN:
Oynanan Maç: 3
Galibiyet: 1
Beraberlik: 0
Mağlubiyet: 2
Attığı Gol: 5
Yediği Gol: 5
Puan: 3
4. BULGARİSTAN:
Oynanan Maç: 3
Galibiyet: 0
Beraberlik: 0
Mağlubiyet: 3
Attığı Gol: 1
Yediği Gol: 12
Puan: 0