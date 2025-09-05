2026 Dünya Kupası için geri sayım başladı: Bilet fiyatları dudak uçuklattı

2026 Dünya Kupası için geri sayım başladı. Milyonların takip edeceği dev turnuva öncesinde heyecan doruğa çıkarken; bilet fiyatları da en çok merak edilen konular arasında yer aldı.

Konuyla ilgili çarşama günü bir açıklama yapan FIFA, 2026 Dünya Kupası'nda en ucuz koltuk bileti fiyatlarının 60 dolardan başlayacağını duyurdu. En pahalı biletler ise 6 bin 730 dolardan satışa sunulacak.

Bilet satışlarının ekim ayında başlaması bekleniyor. 2026 Dünya Kupası, 11 Haziran-19 Temmuz 2026 tarihleri arasında düzenlenecek.

Dinamik fiyatlandırmayla belirlenecek

The Athletic'te yer alan habere göre, bir FIFA yetkilisi, Dünya Kupası biletlerinin fiyatlarının "dinamik fiyatlandırma"yla belirleneceğini söyledi.

Dinamik fiyatlandırma, değişken fiyatlandırma olarak da biliniyor.

Değişken fiyatlandırma, bilet fiyatlarının Dünya Kupası kura çekimi arasında değişeceği ve grup aşamasındaki maçlara, tarihlere ve mekanlara göre belirleneceği anlamına geliyor.

Dünya Kupası kura çekimi ekim-aralık tarihlerinde yapılacak.

FIFA yetkili ayrıca, fihyatların görülen talebe ve kalan biletlere göre de değişebileceğini kaydetti.

Biletleri erken almak mümkün

10 Eylül'de yapılacak çekilişe katılan taraftarlar biletlerini erkenden alabilecek. Çekilişi katılmak isteyenlerin kura sistemine dahil olabilmeleri için kayıt yaptırması gerekiyor.

Kurada seçilen taraftarlar en fazla 10 maça kadar ve her bir maç için en fazla 4 adet olmak üzere en fazla 40 bilet satın alma hakkı veriliyor.

İkinci biletleme aşamasının ise ekimden aralık ayına kadar süreceği, rezervasyonsuz satış döneminden önce bir başka çekiliş aşamasını daha içereceği kaydedildi.

FIFA yetkilileri, biletlerin erkenden alınmasını tavsiye ediyor.

Biletler 4 kategoriye ayrıldı

Biletlerin en pahalısı Kategori 1 ve en ucuzu Kategori 4 olmak üzere dört kademeye ayrılmış durumda.

Kaç koltuğun 60 dolarlık biletler için ayrıldığı ise henüz açıklanmadı.

Turnuva, 11 Haziran-19 Temmuz 2026 tarihlerinde düzenlenecek. Turnuvanın ev sahipliğini ABD, Meksika ve Kanada üstlenecek.

Dünya Kupası'na 48 takımın katılacağı ve toplam 104 maçın oynanacağı kaydedildi.