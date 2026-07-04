2026 DÜNYA KUPASI: Kanada Fas maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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2026 Dünya Kupası'nda son 16 turu heyecanı başlıyor. Turnuvada takımlar çeyrek final bileti alabilmek için mücadele verecek. Bu akşam Kanada ile Fas kozlarını paylaşacak. Peki, Kanada Fas maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Kanada Fas maçı bilgileri...

2026 Dünya Kupası son 16 turu Kanada Fas mücadelesi bu akşam saat 20.00'de başlayacak. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.

Muhtemel 11'ler...

Kanada: Crepeau, Johnston, De Fouger, Cornelius, Laryea, Buchanan, Saliba, Eustaquio, Millar, Oluwaseyi, David.

Fas: Bono, Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui, Bouaddi, El Aynaoui, Ounahi, Diaz, El Khannous, Saibari.