2026 DÜNYA KUPASI: Kanada Fas maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Dünya Kupası son 32 tur karşılaşmaları sona erdi. Son 16 turu maçları ise bugün başlıyor. İlk mücadele Kanada ile Fas arasında oynanacak. Mücadeleyi iple çekenler "Kanada Fas maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" diye soruyor.
2026 Dünya Kupası'nda son 16 turu heyecanı başlıyor. Turnuvada takımlar çeyrek final bileti alabilmek için mücadele verecek. Bu akşam Kanada ile Fas kozlarını paylaşacak. Peki, Kanada Fas maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Kanada Fas maçı bilgileri...
2026 Dünya Kupası son 16 turu Kanada Fas mücadelesi bu akşam saat 20.00'de başlayacak. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.
Muhtemel 11'ler...
Kanada: Crepeau, Johnston, De Fouger, Cornelius, Laryea, Buchanan, Saliba, Eustaquio, Millar, Oluwaseyi, David.
Fas: Bono, Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui, Bouaddi, El Aynaoui, Ounahi, Diaz, El Khannous, Saibari.