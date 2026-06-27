2026 Dünya Kupası: Panama İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Dünya Kupası'nda heyecan had safhada... Birbirinden sürpriz sonuçların alındığı turnuvada bu gece Panama ile İngiltere kozlarını paylaşacak. Lider konumdaki İngiltere hata yapmak istemezken Futbolseverler "Panama İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusunu hızlandırmış durumda...

Panama İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Panama İngiltere maçı bu gece saat 00.00'da başlayacak. Mücadele TRT'den canlı yayınlanacak.

Muhtemel 11'ler

Panama: Mosquera, Ramos, Cordoba, Andrade, Murillo, Harvey, Barcenas, Blackman, Martinez, Fajardo, Rodriguez

İngiltere: Pickford, Spence, Konsa, Guehi, O'Reilly, Anderson, Mainoo, Saka, Bellingham, Rashford, Kane