2026 Dünya Kupası: Panama İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Dünya Kupası'nda 3. maçlar oynanıyor. Bu gece de Panama ile İngiltere karşı karşıya gelecek. İngiltere'nin Panama'yı rahat geçmesi beklenirken mücadelenin tarihi, saati ve kanalı araştırılıyor.
Dünya Kupası'nda heyecan had safhada... Birbirinden sürpriz sonuçların alındığı turnuvada bu gece Panama ile İngiltere kozlarını paylaşacak. Lider konumdaki İngiltere hata yapmak istemezken Futbolseverler "Panama İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusunu hızlandırmış durumda...
Panama İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Panama İngiltere maçı bu gece saat 00.00'da başlayacak. Mücadele TRT'den canlı yayınlanacak.
Muhtemel 11'ler
Panama: Mosquera, Ramos, Cordoba, Andrade, Murillo, Harvey, Barcenas, Blackman, Martinez, Fajardo, Rodriguez
İngiltere: Pickford, Spence, Konsa, Guehi, O'Reilly, Anderson, Mainoo, Saka, Bellingham, Rashford, Kane