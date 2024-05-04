22. dakikada sahadan çekildiler: Bursaspor - Vanspor FK maçında dikkat çeken protesto!

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta son hafta maçında dikkat çeken bir olay gerçekleşti. Bursaspor’un konuk ettiği Vanspor FK sahadan çekildi. Ligde lider Esenler Erokspor'u takibini sürdüren ve şampiyonluk parolasıyla sahaya çıkan konuk ekip, Serik Belediyespor'un Esenler Erokspor karşılaşmasına U-19 takımı ile çıkmasını protesto etti.

Önce 1 dakika boyunca oynamadılar ardından sahadan çekildiler

Vanspor FK maçın başlama düdüğü ile birlikte 1 dakika boyunca sahada hareketsiz kaldı. Bu esnada Bursasporlu futbolcular kendi yarı alanında top çevirdi.

Karşılaşma 0-0 devam ederken Vansporlu futbolcular, 22. dakikada sahadan çekildi ve mücadele yarıda kaldı. Tam o esnada Esenler Erokspor ise rakibi karşısında 3-0 öndeydi.

Karşılaşmadan önce açıklama yaptılar

Vanspor'dan karşılaşma öncesinde yapılan açıklamada, "Ligin kaderini belirleyecek olan Serik Spor ve Esenler Erokspor müsabakasına u-19 takımıyla çıkılması durumunda Van Spor Futbol Kulübü olarak temiz futbolu desteklemek adına bu duruma tepki göstermek maksadıyla Bursaspor müsabakasına çıkmama kararı aldığımızı tüm spor kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz" ifadelerine yer verilmişti.