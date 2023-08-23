58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu 8-15 Ekim’de

Emre ERGÜL

1963 yılında Marmara Turu olarak başlayan, 1966 yılında uluslararası nitelik kazanan ve 1968 yılından itibaren de Cumhurbaşkanlığı himayesine alınan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun 58’incisinin 8-15 Ekim tarihleri arasında gerçekleşeceği açıklandı. Bisiklet Turu, 8 gün, 8 etapta Antalya-İstanbul arasında düzenlenecek.

Her biri 7 bisikletçiden oluşan 24 profesyonel bisiklet takımı, toplam bin 280 kilometrelik parkurda ter dökecek. Hem karadan hem uçak ve helikopterlerle havadan çekimi yapılarak takip edilecek olan yarış, her gün 2 saatin üzerinde süreyle ulusal ve uluslararası kanallarda canlı yayınlanacak. Yarışı ilk sırada tamamlayacak sporculara verilecek final kupası özel olarak tasarlandı. İnsan bacağının baldır ve bilek arasındaki bölümünden esinlenerek oluşturulan kupa, “Selçuklu Yıldızı” ile süslendi.

Sekiz köşesi ile iki ayrı karenin birleşiminden oluşan ve turkuaz rengini taşıyan Selçuklu Yıldızı, bütün olarak adaleti ve özgürlüğü temsil ediyor. Yıldızın her köşesi; merhamet, şefkat, sabır, doğruluk, sır tutmak, sadakat, cömertlik ve Rabbine şükretmek anlamlarını taşıyor. Ortadoğu`da bulunan eski medeniyetlerde ve İslam dünyasında yaygın olarak kullanılan sayı biliminde, 8`in cenneti anlatan bir sembol olduğu belirtilir.

4 lider forması bulunuyor

Etap sonunda alınan puanlar ile lider mayoları sahiplerini buluyor. Her etap sonunda değişen klasmanlara göre lider konumunda olan sporcular bir sonraki etaba lider formaları ile başlıyor. İşte 4 lider forması…

TURKUAZ FORMA: Bireysel genel klasman lideri

YEŞİL FORMA: En iyi sprinter

KIRMIZI FORMA: En iyi tırmanışçı

BEYAZ FORMA: Türkiye güzellikleri primleri lideri

İşte 58'inci Tur'un etapları

- 1. Etap: 8 Ekim 2023 Alanya - Antalya (170.8 km)

-2. Etap: 9 Ekim 2023 Kemer - Kalkan (165.9 km)

-3. Etap: 10 Ekim 2023 Fethiye - Babadağ (104 km)

-4. Etap: 11 Ekim 2023 Fethiye - Marmaris (162.1 km)

- 5. Etap: 12 Ekim 2023 Marmaris - Yalıkavak (180.5 km)

-6. Etap: 13 Ekim 2023 Bodrum - Selçuk (193.2 km)

-7. Etap: 14 Ekim 2023 Selçuk - Manisa- İzmir (159.8 km)

-8. Etap: 15 Ekim 2023 İstanbul - Sultanahmed (133.7 km)