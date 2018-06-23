7 gollü maçta kazanan Belçika

23 Haziran 2018

Rusya'da devam eden 2018 FIFA Dünya Kupası'ndaki G Grubu maçında Belçika, Tunus'u 5-2 mağlup etti.

Grupta oynadığı ikinci maçı da kazanan Belçika puanını 6'ya çıkardı. Tunus ise ikinci maçı sonrasında da puanla tanışamadı. Grupta yarın oynanacak İngiltere-Panama mücadelesinde İngiltere'nin 1 puan alması durumunda Tunus, Dünya Kupası'na veda edecek.

5. dakikada Eden Hazard ile Syam Ben Youssef arasında yaşanan pozisyon sonrasında hakem Jair Marrufo penaltı noktasını gösterdi. Tunuslu oyuncuların pozisyonun dışarıda olduğu yönündeki itirazları sonrasında başvurulan Video Yardımcı Hakem (VAR) de kararı değiştirmedi. 6. dakikada penaltı atışını kullanmak için topun başına geçen Hazard, kaleci Ben Mustapha ve topu ayrı köşelere gönderdi: 1-0.

16. dakikada Belçika farkı 2'ye çıkardı. Orta sahada kazanılan topla hızlı gelişen Belçika atağında, Mertens pasını Lukaku'ya gönderdi. Lukaku ceza sahasına girer girmez sol ayağıyla yaptığı vuruşla topu ağlara yolladı. 2-0.

18. dakikada Tunus farkı 1'e indirdi. Sol kanattan kazanılan serbest vuruşta topun başına Khazri geçti. Khazri'nin penaltı noktasına doğru gönderdiği topa Bronn kafayı vurdu, top köşeden ağlarla buluştu: 2-1.

45+3. dakikada Belçika 3. golünü buldu. Mertens'in ara pasıyla savunma arkasına sarkan ve kaleci ile karşı karşıya kalan Lukaku, aşırtma bir vuruşla fileleri havalandırdı: 3-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı Belçika'nın 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

51. dakikada Belçika farkı 3'e yükseltti. Kevin de Bruyne'ün savunma arkasına gönderdiği uzun topu kontrol eden Eden Hazard, kaleciyi de geçip meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 4-1.

76. dakikada Belçika 5. golüne çok yaklaştı. Mertens'in pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Batshuayi, kaleciyi geçip şutunu çekti, Meriah çizgi üzerinde yaptığı dokunuşla mutlak bir golü önledi.

79. dakikada Belçika yine etkili geldi. Carrasco'nun kaleyi sol çaprazdan gördüğü pozisyonda çektiği şut kaleci Ben Mustapha'dan sekti, altı pas önünde boş pozisyonda Batshuayi şutunu çekti üst direğe çarpan top oyun alanına geri döndü, ardından savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

90. dakikada Belçika 5. golünü buludu. Tielemans'ın sağ kanattan yaptığı ortaya arka direkte kayarak vuran Batshuayi topu filelerle buluşturdu: 5-1.

90+3. dakikada Tunus ikinci golünü attı. Fakhreddine Ben Youssef'in pasıyla sağ kanatta son çizgiye inen Naguez'in altıpas önüne çevirdiği topa Khazri gelişine vurdu ve ağları havalandırdı: 5-2.

Mücadele, Belçika'nın 5-2'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

Kaynak: AA