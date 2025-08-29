Dün geceki talihsiz karşılaşmanın ardından UEFA Konferans Ligi’ne veda eden Beşiktaş, Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer ile yollarını ayırdıktan sonra taraftarların beklediği hamleyi yaptı.

Siyah-beyazlı yönetim, 2020-2021 sezonunda takıma çifte kupa kazandıran Sergen Yalçın ile anlaşma sağladı. Yalçın, bugün takımın başında ilk idmanına çıkacak.

Ancak Sergen Yalçın’ın Beşiktaş’a dönüşü sadece saha içi değil, ekran önündeki bonservis ile de gündemde.

Spor yorumcusu Fırat Günayer, X hesabından yaptığı paylaşımda Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'a gelişine ilişkin dikkat çekici bir detayı açıkladı.

750 bin dolarlık tazminat

Yalçın, 31 Ağustos’ta Kafa Sports’ta Candaş Tolga Işık ile birlikte yeni bir programa başlayacaktı. Sözleşmede, Sergen Yalçın’ın programdan ayrılması halinde 750 bin dolarlık tazminat maddesi bulunuyordu.

Candaş Tolga Işık: Beşiktaş’tan 5 kuruş almam

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, sürecin Beşiktaş’a mali yük oluşturmaması için Candaş Tolga Işık ile görüştü.

Günayer’in iddiasına göre Candaş Tolga Işık, “Beşiktaş’tan 5 kuruş almam” diyerek bu tazminat hakkından vazgeçti. Böylece kulüp olası 750 bin dolarlık bir ödeme yükünden kurtulmuş oldu.

31 Ağustos'ta Kafa Sports'ta Sergen Yalçın & Candaş Tolga Işık programı başlayacaktı.



Sözleşmeye göre Sergen Yalçın'ın programdan ayrılma tazminatı 750 bin dolardı.



Baskan Adalı, Candaş’ı aradı. Candaş Tolga, “Beşiktaş'tan 5 kuruş almam” deyince tazminat iptal oldu. — Fırat Günayer (@firatgunayer) August 29, 2025

Bu gelişmeyle birlikte Sergen Yalçın’ın Beşiktaş’a dönüşü tamamen sorunsuz hale geldi.

Siyah-beyazlı taraftarlar, yıllar sonra takımı yeniden emanet ettikleri Yalçın’dan bir kez daha şampiyonluk bekliyor.