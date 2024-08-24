A Milli Erkek Voleybol Takımı yarın Danimarka ile karşılaşacak
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 CEV Avrupa Şampiyonası elemelerindeki ilk maçında yarın Danimarka ile karşı karşıya gelecek. Middelfart kentinde oynanacak müsabaka, TSİ 17.00'de başlayacak.
Milli takım, 2026 CEV Avrupa Şampiyonası elemelerinde A Grubu'nda yarın Danimarka'nın yanı sıra 29 Ağustos Perşembe günü Macaristan ile mücadele edecek. Milliler, Macaristan'ı Ankara'da konuk edecek.
Takım kadrosu
Başantrenör Umut Çakır yönetimindeki milli takımın kadrosunda şu sporcular bulunuyor:
Pasör: Murat Yenipazar, Arda Bostan
Smaçör: Efe Mandıracı, Burutay Subaşı, Mirza Lagumdzija, Efe Bayram
Orta Oyuncu: Mert Matic, Bedirhan Bülbül, Faik Samet Güneş, Burakhan Tosun
Pasör Çaprazı: Adis Lagumdzija, Yiğit Hamza Aslan
Libero: Volkan Döne, Caner Ergül