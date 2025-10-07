11-17 Mart 2026 tarihleri arasında, bir penceresi Türkiye'nin ev sahipliğinde Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi’nde düzenlenecek FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası Eleme Turnuvası kura çekiminin ardından A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın rakipleri belli oldu. İsviçre’nin Cenevre kentinde yer alan Patrick Baumann Basketbol Evi’nde gerçekleştirilen kura çekiminde Ay-yıldızlılar, Arjantin, Avustralya, Kanada, Macaristan ve Japonya ile eşleşti.

Her eleme turnuvası sonunda, kıta şampiyonu ile birlikte ilk üç sırayı alan takımlar 4-13 Eylül 2026 tarihleri arasında Berlin'in ev sahipliğinde düzenlenecek FIBA Kadınlar Basketbol Dünya Kupası 2026’ya katılma hakkı elde edecek. Ancak hem kıta şampiyonunun hem de ev sahibi Almanya’nın yer aldığı grupta yalnızca iki takım, Dünya Kupası vizesi alacak.

Ev sahibi Almanya’nın yanı sıra kıtalarındaki şampiyonluklarla Avustralya, Belçika, Nijerya ve ABD, doğrudan Dünya Kupası bileti almıştı ancak bu ülkeler de elemelerde yer alacaklar. Eleme turnuvalarında Dünya Kupası için kalan 11 kontenjan sahiplerini bulacak.

A Milli Kadın Basketbol Takımı, bu yaz düzenlenen Kadınlar Avrupa Şampiyonası’nı 7. sırada tamamlayarak FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri’ne katılma hakkı elde etmişti.

Çekilen kura sonucunda gruplar şu şekilde oluştu:

A Grubu: Mali, Güney Sudan, Brezilya, Belçika, Çekya, Çin

B Grubu: Yeni Zelanda, Porto Riko, ABD, Senegal, İtalya, İspanya

C Grubu: Macaristan, Türkiye, Arjantin, Avustralya, Kanada, Japonya

D Grubu: Kolombiya, Filipinler, Almanya, Güney Kore, Fransa, Nijerya