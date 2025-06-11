A Milli Takım ABD kampını Meksika mağlubiyetiyle kapattı

ABD’de kamp çalışmalarını sürdüren A Milli Takım, Meksika’ya karşı oynadığı hazırlık maçını 1-0 kaybetti.

Karşılaşma TSİ 04.00’te başladı ve maçta St. Vincent ve Grenadinler Futbol Federasyonu’ndan Moeth Gaymes görev yaptı.

Maça etkili başlayan A Milli Takım, ilk 20 dakikada Kaan Ayhan ve İsmail Yüksek’in şutlarıyla gole yaklaştı. Meksika’nın 24. dakikada bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. 45. dakikada Pineda, penaltı noktası yakınından yaptığı vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci gol gelmedi

İkinci yarıya iki takım da kontrollü başlarken, 65. dakikada Huerta’nın şutunda top direkten döndü. 76. dakikada Türkiye adına en net fırsatı Kerem Aktürkoğlu yakaladı, ancak şutu az farkla dışarı çıktı. Mücadele Meksika’nın 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Türkiye, ABD kampındaki ilk hazırlık maçında ev sahibi ABD’yi 2-1 mağlup etmişti. Meksika karşısında ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Bu karşılaşma, Türkiye ile Meksika’nın A Milli düzeyde ilk randevusu olarak kayıtlara geçti.

A Milli Takım, Meksika maçıyla birlikte ABD kampını tamamlayarak İstanbul’a dönecek.